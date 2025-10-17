Emplacement Salamèche, Carapuce et Bulbizarre dans Légendes Pokémon Z-A

Les trois Pokémon sont naturellement présents dans Légendes Pokémon Z-A, et il est possible d’obtenir l’un d’entre eux assez rapidement dans l’aventure, de manière relativement facile. Pour cela, il faudra accomplir la mission annexe 22 « La requête de Myosotis ». Vous devriez recevoir un appel une fois arrivée dans le centre Pokémon de la place centrale. Il suffit ensuite de vous rendre au laboratoire et de choisir l’un des trois starters de la première génération de Pokémon.

Où capturer Salamèche, Carapuce et Bulbizarre

À partir de là, vous vous posez surement la question : est-ce que je peux avoir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre autrement afin d’avoir le trio au complet ? La réponse est oui, mais il faudra malheureusement attendre d’avoir terminé le jeu pour ça. Une fois passer ce cap, la Zone Sauvage 20 apparaîtra sur votre carte, il sera ainsi possible de capturer Salamèche, Carapuce et Bulbizarre aux alentours du niveau 50. Vous pourrez ainsi les faire évoluer à leurs formes finales juste après les avoir capturés.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.