Rédigé par Fauchinou
Atsu a beau mener une vie de vengeance en solitaire, elle ne pourra devenir une guerrière accomplie qu’avec l’aide de spécialistes de techniques et d’armes qu’elle ne maîtrise pas. Ghost of Yōtei offre plusieurs quêtes de sensei, des arcs narratifs secondaires qui vous permettront de gonfler votre palette de mouvements. Dans cet article, retrouvez-les toutes, classées par région.
Au rang des quêtes secondaires de Ghost of Yōtei, les quêtes de sensei sont, un peu au même titre que les quêtes mythiques, les activités annexes scénarisées les plus intéressantes à mener.
Nouvelles armes et skins uniques, obtention d’armes à action rapide et déblocage de leurs améliorations, les différents personnages spécialisés à rencontrer vous seront d’une très grande utilité pour mener à bien la quête de vengeance d’Atsu. Rangées par région, découvrez le récit de chacune de ces quêtes de sensei.
Prairies de Yōtei
Monts Tokachi
- (en cours…)
Plaines d’Ishikari
Terres sauvages de Nayoro
- (en cours…)
Crête de Teshio
- (en cours…)
Côte d’Oshima
- (en cours…)
