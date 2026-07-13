Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 juillet (Heave Ho 2, Looking for Fael, Denshattack!)
Pour beaucoup, cette semaine sera plutôt courte grâce au pont possible avec la fête nationale. D’autres auront les yeux rivés sur la Coupe du monde en espérant que l’équipe de France s’en sorte jusqu’en finale. Mais pendant ces vacances sportives, n’oublions pas que les sorties jeux vidéo seront nombreuses, avec des tas de jeux à découvrir pour tous les goûts.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, vous pourrez par exemple découvrir Denshattack!, jeu complètement fou où vous contrôlez un train capable d’enchaîner les tricks. Vous aurez également l’occasion de vous perdre dans l’appartement le plus étrange du monde à la recherche de votre colocataire dans Looking for Fael. Mais l’un des jeux de cet été sera sans doute Heave Ho 2, suite de l’un des meilleurs jeux coopératifs qui viendra rythmer vos soirées entre amis et en famille.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
13 juillet
- Ascend to Zero (PC, Xbox Series)
- The Alters: Last Variable (PC, PS5, Xbox Series)
14 juillet
- D-topia (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Hell Clock (PS5, Xbox Series)
15 juillet
- The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series)
- Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Teeto (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Cozy Grove: Camp Spirit (PC)
- What Surrounds Us (PC)
16 juillet
- Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2)
- Storebound (PC)
- Looking for Fael (PC, PS5, Xbox Series)
- Puppergeist (PC, Switch, Xbox Series)
- The Mermaid Mask (PC, PS5, Switch 2, Switch)
- Culdcept BEGINS (PC, Switch 2, Switch)
- PowerWash Simulator 2 – Star Wars Pack (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)