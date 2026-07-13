Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 juillet (Heave Ho 2, Looking for Fael, Denshattack!)

Les sorties de la semaine

Cette semaine, vous pourrez par exemple découvrir Denshattack!, jeu complètement fou où vous contrôlez un train capable d’enchaîner les tricks. Vous aurez également l’occasion de vous perdre dans l’appartement le plus étrange du monde à la recherche de votre colocataire dans Looking for Fael. Mais l’un des jeux de cet été sera sans doute Heave Ho 2, suite de l’un des meilleurs jeux coopératifs qui viendra rythmer vos soirées entre amis et en famille.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

13 juillet

14 juillet

D-topia (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

Hell Clock (PS5, Xbox Series)

15 juillet

16 juillet