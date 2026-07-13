Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 juillet (Heave Ho 2, Looking for Fael, Denshattack!)

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Pour beaucoup, cette semaine sera plutôt courte grâce au pont possible avec la fête nationale. D’autres auront les yeux rivés sur la Coupe du monde en espérant que l’équipe de France s’en sorte jusqu’en finale. Mais pendant ces vacances sportives, n’oublions pas que les sorties jeux vidéo seront nombreuses, avec des tas de jeux à découvrir pour tous les goûts.

Heave Ho 2 // Source : Le Cartel Studio

Les sorties de la semaine

Cette semaine, vous pourrez par exemple découvrir Denshattack!, jeu complètement fou où vous contrôlez un train capable d’enchaîner les tricks. Vous aurez également l’occasion de vous perdre dans l’appartement le plus étrange du monde à la recherche de votre colocataire dans Looking for Fael. Mais l’un des jeux de cet été sera sans doute Heave Ho 2, suite de l’un des meilleurs jeux coopératifs qui viendra rythmer vos soirées entre amis et en famille.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

13 juillet

14 juillet

15 juillet

16 juillet

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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