Octopath Traveler et Octopath Traveler II arriveront en octobre sur Switch 2, sans mise à niveau proposée

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Square Enix a bien compris qu’avec la sortie de la Switch 2, il pouvait enchaîner les portages un peu faciles pour nous demander de repasser à la caisse. On l’a vue avec Dragon Quest XI et Final Fantasy X/X-2 HD Remaster : les portages Switch 2 de l’éditeur ne s’embarrassent pas d’une mise à niveau gratuite ou payante, histoire de faire payer plein pot le public une deuxième fois. Ce sera visiblement le même scénario pour les deux premiers Octopath Traveler.

Octopath Traveler // Source : Square Enix

Pas de transfert de sauvegarde non plus

C’est durant le live du huitième anniversaire d’Octopath Traveler que l’on a appris que des versions Switch 2 des deux premiers épisodes sont désormais proposées à la vente. Enfin, du moins, au Japon, puisque l’Occident doit quant à lui attendre jusqu’au 1ᵉʳ octobre pour découvrir ces portages pour Octopath Traveler et Octopath Traveler II.

Sur Switch 2, les deux jeux afficheront une meilleure résolution et un framerate amélioré, sans plus de précisions pour le moment. Mais ça, c’est ce que Square Enix veut bien mettre en avant. Lorsque l’on s’attarde maintenant sur les petites lignes présentes à la fin de la bande-annonce des portages des deux Octopath Traveler, on y lit quelques mauvaises nouvelles.

La première, c’est la confirmation que l’éditeur n’a aucun plan pour sortir une mise à niveau, qu’elle soit gratuite ou payante. En somme, si vous possédez déjà les jeux sur Switch, vous devrez payer ces versions Switch 2 au prix fort, sans geste commercial. Deuxième détail qui agacera la communauté Switch : vos sauvegardes Switch ne seront pas compatibles avec ces versions Switch 2. Il s’agit pourtant des mêmes titres, dont le contenu ne sera pas changé.

Un choix que Square Enix aura bien du mal à justifier, même s’il semble répéter ce schéma avec toutes les versions Switch 2 de ses jeux.

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Jaquette d'Octopath Traveler II
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