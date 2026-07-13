Pour son passage en version 1.0, Palworld cartonne à nouveau sur Steam

Le public était au rendez-vous pour les changements

Ce week-end, Palworld aura beaucoup monopolisé l’attention. En attendant de connaître des chiffres plus précis qui regroupent toutes les plateformes, on peut voir que le jeu a atteint un pic à 855 525 personnes en simultané sur Steam.

Alors certes, c’est plus de deux fois moins que son pic réalisé en accès anticipé, qui dépassait les 2 millions. Mais c’était une autre époque, et l’effet de curiosité s’est forcément affaibli avec le temps. Voir autant de personnes revenir pour le lancement de la version 1.0 reste une très bonne nouvelle pour Pocketpair. Rappelons également que le jeu est maintenant disponible sur PS5, ce qui n’était pas le cas lors du lancement de son accès anticipé, ce qui divise forcément un peu plus la communauté. Nul doute que ces chiffres devraient baisser dès ce week-end pour revenir progressivement au rythme de croisière que connaissait le titre depuis plusieurs mois, mais le contrat est largement rempli pour le studio.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos guides sur Palworld.