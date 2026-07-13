Pour son passage en version 1.0, Palworld cartonne à nouveau sur Steam

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Après avoir passé deux ans et demi en accès anticipé, Palworld aurait pu se faire oublier du public et sortir sa version 1.0 sans trop faire de bruit. Mais avec 40 millions de ventes dans les jambes, il est normal que beaucoup de monde s’intéresse à la version « complète » du titre, censée apporter pas mal de nouveautés. De quoi permettre au jeu de réussir haut la main son lancement en 1.0, quand bien même les chiffres ne sont évidemment pas comparables avec ceux de l’accès anticipé.

Palworld // Source : Pocketpair

Le public était au rendez-vous pour les changements

Ce week-end, Palworld aura beaucoup monopolisé l’attention. En attendant de connaître des chiffres plus précis qui regroupent toutes les plateformes, on peut voir que le jeu a atteint un pic à 855 525 personnes en simultané sur Steam.

Alors certes, c’est plus de deux fois moins que son pic réalisé en accès anticipé, qui dépassait les 2 millions. Mais c’était une autre époque, et l’effet de curiosité s’est forcément affaibli avec le temps. Voir autant de personnes revenir pour le lancement de la version 1.0 reste une très bonne nouvelle pour Pocketpair. Rappelons également que le jeu est maintenant disponible sur PS5, ce qui n’était pas le cas lors du lancement de son accès anticipé, ce qui divise forcément un peu plus la communauté. Nul doute que ces chiffres devraient baisser dès ce week-end pour revenir progressivement au rythme de croisière que connaissait le titre depuis plusieurs mois, mais le contrat est largement rempli pour le studio.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos guides sur Palworld.

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Jaquette de Palworld
Palworld
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Date de sortie : 10/07/2026

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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