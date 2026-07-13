Critiqué pour tous les DLC sortis sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft répond

Ubisoft nous fait une Koei Tecmo

Même s’il sacrifie certaines parties du jeu original comme les segments dans le présent, Assassin’s Creed Black Flag Resynced a été pensé pour être l’édition ultime de ce quatrième opus principal de la saga. Alors en voyant les 84,91 € de DLC sortis le même jour pour le jeu, forcément, le public a pris la mouche, surtout pour un jeu vendu à 59,99 €, avec une édition Deluxe à 69,99 € qui n’offre finalement pas tout le contenu. On y retrouve ici uniquement des DLC esthétiques avec des skins à acheter ou encore des options de confort, soit des choses très dispensables, mais tout de même proposées à des prix difficiles à avaler (10 € par pack). Mais la pratique passe tout de même assez mal.

Sur Steam, le jeu a enregistré de nombreux avis négatifs à cause de ce modèle économique. La grogne a été si intense qu’Ubisoft a décidé de répondre à un commentaire agacé sur la plateforme de Valve. La défense de l’éditeur passe donc par le caractère très « facultatif » de ces DLC, comprenez par là que le jeu n’a été amputé de rien et que tout cela n’est que du bonus qui ne change pas le gameplay ou l’expérience :

« Nous avons pris connaissance de vos retours depuis le lancement et nous les lisons tous avec attention. Merci de l’intérêt que vous portez à Black Flag Resynced. Nous tenons à clarifier un point : l’édition standard offre l’expérience complète et intégrale. Toutes les missions, toutes les îles, l’histoire dans son ensemble et l’univers complet sont inclus, sans aucune restriction. Les packs additionnels sont des compléments entièrement facultatifs destinés aux joueurs intéressés, ils ne sont jamais indispensables pour profiter du jeu ou le terminer. »

À voir si Ubisoft réitérera la chose pour ses prochains jeux maintenant qu’il s’est fait taper sur les doigts. Pour en savoir plus sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, n’hésitez pas à consulter nos guides sur le jeu.