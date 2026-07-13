Marvel Tokon donne un aperçu de son mode Episode, avec ses deux boss spéciaux à combattre

Un grand nom au scénario

Le mode Episode de Marvel Tokon sera assuré par Kieron Gillen, qui s’est d’abord fait connaître en tant que cofondateur du site Rock Paper Shotgun, avant de s’orienter vers le monde des comics. On lui doit ensuite les séries Once & Future ou encore Die, mais il a également œuvré chez Marvel avec plusieurs histoires centrées sur les X-Men (Sins of Sinister, Fall of X…).

Introducing Episode Mode!Written by legendary comic writer @kierongillen.bsky.social, Episode Mode in #MARVELTokon: Fighting Souls features five unique stories, each brought to life by a different artist and following a different team as they face the looming threat of the Champion. — MARVEL Tōkon: Fighting Souls (@marveltokon.bsky.social) 2026-07-11T17:00:20.427Z

Un grand talent qui sera donc aux manettes de ce mode Episode, qui nous racontera comment les Avengers, les X-Men et d’autres groupes se retrouvent entraînés dans un tournoi qui déterminera le destin de la Terre. Au centre de cette histoire inédite, on retrouvera « la Promotrice », aussi connue sous le nom de Xirena Awhina, qui rassemble des combattants pour participer à des événements pour le compte du Champion, un Doyen de l’univers qui aime la castagne, et qui recherche des adversaires à sa hauteur.

Chaque équipe aura droit à son propre scénario mis en scène via des illustrations de différents artistes (on ne sait pas encore lesquels), sous la forme d’un comics animé. On voit que la Promotrice et le Champion pourront être combattus sur le terrain, mais ils ne seront a priori pas jouables (du moins, pour le moment). Peut-être dans l’attente d’une équipe « Doyens de l’univers », avec, au hasard, Le Collectionneur et Le Grand Maître ?

Marvel Tokon sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PS5.