Débrief : Reset Xbox, PlayStation et les jeux en physique, Nintendo stoppe la Switch en Europe
Cette semaine encore, l’actu jeu vidéo a surtout été centrée sur les décisions (frustrantes) des constructeurs. Comme toutes les semaines, on vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer, le tout dans votre débrief vidéo qui condense l’actualité.
Au programme de votre débrief, on revient sur les licenciements annoncés chez Xbox et les multiples studios touchés dans cette histoire, de ceux revendus à ceux qui passent indépendants, en passant par ceux qui souffrent le plus de la restructuration. On évoque également les suites de l’affaire PlayStation, bien décidé à tuer le marché du physique, tandis que Nintendo doit se frotter aux lois européennes et décide donc d’abonner la vente de sa première Switch sur le continent.
Débrief : Fin des jeux en physique, PS6, Marvel’s Blade et Clair Obscur