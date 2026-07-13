The Elder Scrolls Online n’est pas encore mort, malgré les grandes coupes chez ZeniMax Online

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On en parle moins qu’Obsidian ou d’id Software, mais n’oublions pas que ZeniMax Online est l’une des plus grandes victimes de la restructuration entamée chez Xbox. Le studio derrière The Elder Scrolls Online avait pourtant déjà beaucoup souffert par le passé en voyant l’un de ses projets pourtant prometteurs être annulé. Aujourd’hui, il doit faire face à plus de 200 licenciements, dont ceux de beaucoup d’artistes. Autant de pertes qui remettent en question la survie du MMO, même si la direction du studio a voulu se montrer rassurante à ce sujet.

The Elder Scrolls Online // Source : ZeniMax Online

Les éléments de langage son bien passés

Comme chez id Software, la priorité est maintenant de rassurer le public chez ZeniMax Online. Quitte à être dans la désillusion, notamment pour une partie de la communauté de The Elder Scrolls Online qui veut bien croire n’importe quel message un tant soit peu rassurant autour de son MMO préféré.

Le site Massively Overpowered (relayé par Eurogamer) a par exemple mis en avant les propos de Baratron, administrateur du serveur Discord très populaire mais non officiel de The Elder Scrolls, qui a lui-même cité Jason Barnes (directeur designer associé) et Jessica Folsom (directrice associée en community management) lors d’un événement communautaire qui a eu lieu en Allemagne. Le duo aurait déclaré (on insiste sur le conditionnel ici) que l’équipe restante chez ZeniMax Online Studios serait à peu près de la même taille que lorsque le studio a sorti les extensions Orsinium et Summerset.

On commence à voir un pattern se répéter. id Software avait proposé la même rengaine en déclarant que le studio était revenu à un groupe d’une taille équivalente à celui du DOOM de 2016. Un discours qui minimise les apports des personnes qui sont mises à la porte, juste dans le but de montrer que le MMO peut encore tourner avec les effectifs encore présents.

Derrière ces propos, Kevin Gbolie, community manager, a déclaré sur des forums plus officiels que des plans sont toujours en cours pour The Elder Scrolls Online, qui ne devrait donc pas tirer sa révérence immédiatement :

« Nous avons toujours pour objectif de proposer du contenu de qualité et nous espérons pouvoir bientôt vous donner des nouvelles. Nous tenions simplement à remercier tout le monde pour les messages bienveillants et pour la sollicitude témoignée envers l’équipe du studio ainsi que toutes les personnes touchées par les licenciements. Nous savons que cela est très apprécié. »

Cela reste encore à voir. Après tout, The Elder Scrolls reste l’une des priorités de Xbox et de Bethesda, mais reste à voir si le MMO est encore assez populaire pour continuer à recevoir des nouveautés, maintenant que l’équipe en place est beaucoup moins grande qu’auparavant.

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Date de sortie : 04/04/2014

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