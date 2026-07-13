Avowed 2 reste finalement une possibilité, même si Obsidian a peu de chances d’en voir le bout

Le jeu annulé de Schrödinger

Dans une vidéo qui revient sur l’avenir de Xbox maintenant que le « reset » a été enclenché, le journaliste de Bloomberg évoque le cas d’Obsidian et de la suite d’Avowed. Il explique que ce projet était plus avancé qu’on ne pourrait le croire, malgré le fait que le premier jeu soit sorti l’année dernière. Schreier précise que malgré les nouvelles directives, une toute petite équipe continue de travailler sur Avowed 2 malgré son annulation, juste en attendant que les autres projets du studio soient un peu plus concrets. Le but est donc ici d’aller vite afin de faire en sorte que le jeu soit si avancé que Xbox décide de le sortir malgré tout :

« Je pense donc qu’ils espèrent peut-être parvenir à un stade suffisamment avancé pour qu’Xbox se dise : « D’accord, vous pouvez le terminer et le sortir, le terminer ne coûtera pas beaucoup plus cher. » »

Une sorte de course contre-la-montre pour un projet qui a pour destin d’être mis à la poubelle, et qui ne doit sa chance d’être encore en vie qu’au fait que le projet Fallout n’est pas encore assez avancé. À voir si cette toute petite équipe parviendra à progresser rapidement, ou si cet espoir tombera encore plus rapidement à l’eau.