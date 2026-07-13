« L’ADN d’Obsidian n’a pas changé » : Le réalisateur de The Outer Worlds 2 s’emporte face aux critiques sur le studio

L’esprit reste le même

Vrai vétéran d’Obsidian, studio dans lequel il travaille depuis plus de 20 ans, Brandon Adler a décidé de prendre la parole sur son LinkedIn pour exprimer sa colère face à certains commentaires qui ont suivi les licenciements chez Obsidian. Il s’attaque notamment à ceux qui estiment qu’Obsidian n’est plus ce qu’il était, chose sur laquelle Adler veut mettre les points sur les i :

« Cela a été une terrible semaine chez Obsidian. J’ai non seulement dû dire au revoir à des collègues très talentueux, mais aussi à certains de mes meilleurs amis. […] Un autre aspect pénible est de voir surgir des gens sortir des avis lunaires sur ce qu’est Obsidian ou ce qu’il n’est plus. Le nombre de personnes qui, sans la moindre connaissance de ceux qui ont travaillé sur nos précédents titres ni de leurs contributions respectives, affirment qu’Obsidian n’est plus ce qu’il était, est tout simplement sidérant. La plupart du temps, non seulement elles ont tort, mais elles participent à une grande campagne de désinformation. »

Il continue en indiquant que malgré le changement à certains postes, Obsidian reste Obsidian car le studio conserve le même ADN :

« Obsidian est-il le même studio qu’il y a vingt ans ? Non, bien sûr que non. Rien ne reste immuable. Mais l’ADN d’Obsidian n’a pas changé. Le même ADN qui a donné naissance à KOTOR, New Vegas, Neverwinter Nights 2 et The Stick of Truth. Je suis extrêmement fier de notre parcours, tout comme je suis enthousiaste quant à ce que nous sommes devenus aujourd’hui. Gardez simplement ceci à l’esprit : lorsque vous entendez des gens cracher sur Obsidian, en ouvrant leurs bouches sur ce que nous sommes aujourd’hui par rapport à ce que nous étions hier, vous écoutez quelqu’un s’exprimer avec assurance alors qu’il n’a aucune idée de la manière dont un jeu est conçu ni de qui a réellement contribué à nos titres précédents. »

Le message est passé. Brandon Adler essaye désormais de mener à bien un nouveau projet chez Obsidian, qui n’a pas encore été annoncé, en sachant qu’il ne s’agit pas du jeu Fallout (celui-ci étant confié à Josh Sawyer).