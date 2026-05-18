Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
Comme Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei a eu droit à son mode multijoueur après sa sortie. Le mode Legends est venu ajouter une dose de défi en plus qui change de ce que l’on peut trouver dans le jeu de base. Une mise à jour a même été proposée en avril dernier avec la sortie d’un mode Raid, qui renforçait encore un peu plus l’esprit coopératif de cet aspect de Ghost of Yotei. Si cela vous a plu, sachez cependant qu’il faudra vous contenter de ça à l’avenir, étant donné que le mode n’aura plus droit à aucune mise à jour majeure.
Fin des nouveautés sur le mode multijoueur
Ghost of Yotei: Legends n’a jamais eu pour ambition d’être un simili jeu service, c’est pourquoi Sucker Punch ne compte pas l’alimenter en nouveau contenu pendant des mois et des années. Dans un nouveau billet partagé sur le PlayStation Blog, Darren Bridges, lead designer sur cet aspect coopératif de Ghost of Yotei, affirme sans détour que la mise à jour majeure avec le mode Raid était la dernière du genre pour Ghost of Yotei: Legends :
« La mise à jour Raid était notre dernière mise à jour majeure prévue pour Legends. Elle conclut l’histoire des Six Yōtei dans ce mode. Nous avons adoré voir les joueurs y jouer, continuer à y jouer et l’apprécier. C’était génial. »
Cela ne veut pas dire qu’il en sera de même pour le jeu de base, évidemment. Si le support de Legends est désormais terminé, l’espoir d’une extension pour l’aventure solo de Ghost of Yotei n’est pas encore mort, ne serait-ce que pour suivre l’exemple de Ghost of Tsushima (qui a eu droit à un gros DLC). Mais Sucker Punch n’a encore rien annoncé dans ce sens, c’est pourquoi on se contentera d’abord de ce qu’est le jeu aujourd’hui.