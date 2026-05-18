Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure

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Comme Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei a eu droit à son mode multijoueur après sa sortie. Le mode Legends est venu ajouter une dose de défi en plus qui change de ce que l’on peut trouver dans le jeu de base. Une mise à jour a même été proposée en avril dernier avec la sortie d’un mode Raid, qui renforçait encore un peu plus l’esprit coopératif de cet aspect de Ghost of Yotei. Si cela vous a plu, sachez cependant qu’il faudra vous contenter de ça à l’avenir, étant donné que le mode n’aura plus droit à aucune mise à jour majeure.

Ghost of Yotei: Legends

Fin des nouveautés sur le mode multijoueur

Ghost of Yotei: Legends n’a jamais eu pour ambition d’être un simili jeu service, c’est pourquoi Sucker Punch ne compte pas l’alimenter en nouveau contenu pendant des mois et des années. Dans un nouveau billet partagé sur le PlayStation Blog, Darren Bridges, lead designer sur cet aspect coopératif de Ghost of Yotei, affirme sans détour que la mise à jour majeure avec le mode Raid était la dernière du genre pour Ghost of Yotei: Legends :

« La mise à jour Raid était notre dernière mise à jour majeure prévue pour Legends. Elle conclut l’histoire des Six Yōtei dans ce mode. Nous avons adoré voir les joueurs y jouer, continuer à y jouer et l’apprécier. C’était génial. »

Cela ne veut pas dire qu’il en sera de même pour le jeu de base, évidemment. Si le support de Legends est désormais terminé, l’espoir d’une extension pour l’aventure solo de Ghost of Yotei n’est pas encore mort, ne serait-ce que pour suivre l’exemple de Ghost of Tsushima (qui a eu droit à un gros DLC). Mais Sucker Punch n’a encore rien annoncé dans ce sens, c’est pourquoi on se contentera d’abord de ce qu’est le jeu aujourd’hui.

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Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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