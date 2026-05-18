Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure

Fin des nouveautés sur le mode multijoueur

Ghost of Yotei: Legends n’a jamais eu pour ambition d’être un simili jeu service, c’est pourquoi Sucker Punch ne compte pas l’alimenter en nouveau contenu pendant des mois et des années. Dans un nouveau billet partagé sur le PlayStation Blog, Darren Bridges, lead designer sur cet aspect coopératif de Ghost of Yotei, affirme sans détour que la mise à jour majeure avec le mode Raid était la dernière du genre pour Ghost of Yotei: Legends :

« La mise à jour Raid était notre dernière mise à jour majeure prévue pour Legends. Elle conclut l’histoire des Six Yōtei dans ce mode. Nous avons adoré voir les joueurs y jouer, continuer à y jouer et l’apprécier. C’était génial. »

Cela ne veut pas dire qu’il en sera de même pour le jeu de base, évidemment. Si le support de Legends est désormais terminé, l’espoir d’une extension pour l’aventure solo de Ghost of Yotei n’est pas encore mort, ne serait-ce que pour suivre l’exemple de Ghost of Tsushima (qui a eu droit à un gros DLC). Mais Sucker Punch n’a encore rien annoncé dans ce sens, c’est pourquoi on se contentera d’abord de ce qu’est le jeu aujourd’hui.