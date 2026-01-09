Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei sont les grands favoris pour les DICE Awards
Même si les Game Awards sont passés, la saison des Awards ne fait que commencer et il reste encore beaucoup de récompenses à attribuer pour les meilleurs jeux de 2025. Parmi les cérémonies les plus importantes à venir se trouvent les DICE Awards, avec des récompenses attribuées par des professionnels de l’industrie. Cette année, c’est sans surprise Clair Obscur: Expedition 33 qui mène la danse, mais pas tout seul.
Hornet manque presque à l’appel
Pour cette édition DICE Awards, le jeu de Sandfall Interactive a droit à une forte présence avec pas moins de 8 nominations dans plusieurs catégories. Mais il n’est pas le seul à avoir cet honneur, puisque Ghost of Yotei obtient le même score, même si ce dernier a moins de chances de repartir avec plusieurs statuettes. ARC Raiders et Dispatch s’en sortent également très bien avec 6 nominations chacun, tandis que Hollow Knight Silksong ne parvient à décrocher qu’une seule nomination.
Voici la liste des nommés pour les DICE Awards 2026 :
Jeu de l’année
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
Meilleure animation
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Monster Hunter Wilds
- South of Midnight
- The Midnight Walk
Meilleure direction artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- The Midnight Walk
Meilleur personnage
- Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie
- Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle
- Dispatch – Courtney/Invisigal
- Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man
- Ghost of Yōtei – Atsu
Meilleure bande-son
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Herdling
- Mario Kart World
- Sword of the Sea
Meilleur design audio
- ARC Raiders
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Lumines Arise
- Split Fiction
Meilleure histoire
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- South of Midnight
- The Drifter
Meilleure réussite technique
- ARC Raiders
- Assassin’s Creed Shadows
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Doom: The Dark Ages
Meilleur jeu d’action
- Absolum
- ARC Raiders
- Doom: The Dark Ages
- Hades 2
- Ninja Gaiden 4
Meilleur jeu d’aventure
- Blue Prince
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hollow Knight: Silksong
Meilleur jeu familial
- Lego Party!
- Lego Voyagers
- Lumines Arise
- Marvel Cosmic Invasion
- Popucom
Meilleur jeu de combat
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- WWE 2K25
Meilleur jeu de course
- EA Sports F1 25
- Kirby Air Riders
- Mario Kart World
- Wheel World
Meilleur RPG
- Clair Obscur: Expedition 33
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Meilleur jeu de sports
- EA Sports FC 26
- PGA Tour 2k25
- MLB The Show 25
- NBA 2k26
- Rematch
Meilleur jeu de stratégie-simulation
- The Alters
- Drop Duchy
- Europa Universalis V
- The King is Watching
- StarVaders
Jeu VR le plus impressionnant techniquement
- Ghost Town
- Hotel Infinity
- Marvel’s Deadpool VR
- Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset
- Unloop
Meilleur jeu en réalité virtuelle
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Ghost Town
- Marvel’s Deadpool VR
- The Midnight Walk
- Thief VR: Legacy of Shadow
Meilleur jeu indépendant
- Baby Steps
- Blue Prince
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
Meilleur jeu mobile
- Persona 5: The Phantom X
- Umamusume: Pretty Derby
- What the Clash?
- Where Winds Meet
Meilleur jeu en ligne
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Split Fiction
Meilleur game design
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Hades 2
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Öoo
