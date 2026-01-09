Clair Obscur: Expedition 33 et Ghost of Yotei sont les grands favoris pour les DICE Awards

Hornet manque presque à l’appel

Pour cette édition DICE Awards, le jeu de Sandfall Interactive a droit à une forte présence avec pas moins de 8 nominations dans plusieurs catégories. Mais il n’est pas le seul à avoir cet honneur, puisque Ghost of Yotei obtient le même score, même si ce dernier a moins de chances de repartir avec plusieurs statuettes. ARC Raiders et Dispatch s’en sortent également très bien avec 6 nominations chacun, tandis que Hollow Knight Silksong ne parvient à décrocher qu’une seule nomination.

Voici la liste des nommés pour les DICE Awards 2026 :

Jeu de l’année

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yōtei

Meilleure animation

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Monster Hunter Wilds

South of Midnight

The Midnight Walk

Meilleure direction artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

The Midnight Walk

Meilleur personnage

Clair Obscur: Expedition 33 – Esquie

Clair Obscur: Expedition 33 – Maelle

Dispatch – Courtney/Invisigal

Dispatch – Robert Robertson III/Mecha Man

Ghost of Yōtei – Atsu

Meilleure bande-son

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Herdling

Mario Kart World

Sword of the Sea

Meilleur design audio

ARC Raiders

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yōtei

Lumines Arise

Split Fiction

Meilleure histoire

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Despelote

South of Midnight

The Drifter

Meilleure réussite technique

ARC Raiders

Assassin’s Creed Shadows

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Doom: The Dark Ages

Meilleur jeu d’action

Absolum

ARC Raiders

Doom: The Dark Ages

Hades 2

Ninja Gaiden 4

Meilleur jeu d’aventure

Blue Prince

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yōtei

Hollow Knight: Silksong

Meilleur jeu familial

Lego Party!

Lego Voyagers

Lumines Arise

Marvel Cosmic Invasion

Popucom

Meilleur jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

WWE 2K25

Meilleur jeu de course

EA Sports F1 25

Kirby Air Riders

Mario Kart World

Wheel World

Meilleur RPG

Clair Obscur: Expedition 33

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Meilleur jeu de sports

EA Sports FC 26

PGA Tour 2k25

MLB The Show 25

NBA 2k26

Rematch

Meilleur jeu de stratégie-simulation

The Alters

Drop Duchy

Europa Universalis V

The King is Watching

StarVaders

Jeu VR le plus impressionnant techniquement

Ghost Town

Hotel Infinity

Marvel’s Deadpool VR

Star Wars: Beyond Victory – A Mixed Reality Playset

Unloop

Meilleur jeu en réalité virtuelle

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

Ghost Town

Marvel’s Deadpool VR

The Midnight Walk

Thief VR: Legacy of Shadow

Meilleur jeu indépendant

Baby Steps

Blue Prince

Consume Me

Despelote

Dispatch

Meilleur jeu mobile

Persona 5: The Phantom X

Umamusume: Pretty Derby

What the Clash?

Where Winds Meet

Meilleur jeu en ligne

ARC Raiders

Battlefield 6

Mario Kart World

Marvel Rivals

Split Fiction

Meilleur game design