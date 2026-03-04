Sony aurait bel et bien décidé d’arrêter de porter ses exclusivités solo PlayStation sur PC selon Jason Schreier (Bloomberg)

N’attendez pas Ghost of Yotei, Saros, ni Marvel’s Wolverine sur PC

S’il convient de prendre cette information avec des pincettes dans la mesure où elle n’a pas encore été confirmée par Sony, des sources proches du dossier, qui ont souhaité conserver l’anonymat, ont indiqué à Jason Schreier que la firme tokyoïte avait bel et bien décidé de stopper le développement de plusieurs portages PC de ses jeux solo en interne, en citant notamment Ghost of Yotei et Saros à titre d’exemples. Autrement dit, le jeu d’action-aventure de Sucker Punch et le prochain TPS d’Housemarque devraient demeurer des exclusivités PlayStation 5. Quant à Marvel’s Wolverine, il n’est pas mentionné dans le papier mais il devrait logiquement lui aussi ne sortir que sur cette machine.

Bien que ces mêmes sources aient également déclaré que la situation pourrait à nouveau changer à l’avenir au vue de l’imprévisibilité avec laquelle évolue l’industrie vidéoludique et les plans de Sony, différents arguments auraient poussé l’entreprise à effectuer ce revirement stratégique. Entre la confusion semée chez les joueurs et joueuses concernant la vision qu’il y avait derrière, le rythme d’annonces et de commercialisations irrégulier, ou encore les diverses polémiques liées à l’obligation de lier son compte PSN afin de profiter de toutes les fonctionnalités in-game, il paraissait évident pour la société qu’il valait mieux revenir à une approche jugée plus « directe », à savoir renforcer le catalogue des expériences solo exclusives aux consoles PlayStation. En revanche, aucune mention du manque de finition avec lequel certains portages sont sortis par le passé ne semble apparaitre dans cette liste.

Cause supplémentaire évoquée par le journaliste américain qui aurait conduit à ce revirement : la future Xbox de Microsoft. Selon d’autres bruits de couloirs, celle-ci tournerait sous Windows et serait compatible avec une potentielle large bibliothèque de titres PC. En conséquence, il serait théoriquement capable de jouer dessus à des IP PlayStation, telles que Horizon, Marvel’s Spider-Man, God of War, etc. Une situation qui, sans surprise, ne plairait pas beaucoup à certains dirigeants de Sony.

Rappelons à nouveau que, au moment d’écrire ces lignes, l’arrêt de la conception des versions PC des productions solo PlayStation n’est pas encore une information officielle. Toutefois, même si elle le devient, elle n’aura normalement aucun impact sur les jeux multijoueur, comme Marathon, ainsi que ceux chapeautés par des studios externes, comme Death Stranding 2: On the Beach et Kena: Scars of Kosmora, qui continueront d’être commercialisés sur plusieurs et différentes plateformes.