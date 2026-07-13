Avis aux amateurs de GoldenEye, Agent 64: Spies Never Die suivra les traces du mythique FPS dès ce mois d’août
Les grands fans de la saga James Bond peuvent aujourd’hui se tourner vers 007 First Light, qui permet à la série d’avoir enfin un nouveau jeu référence sur lequel s’appuyer. Les vieux de la vieille préféreront toujours jouer à GoldenEye sur Nintendo 64 malgré tout. Ces nostalgiques pourront bientôt se tourner vers une autre option avec Agent 64: Spies Never Die, un jeu qui vient rendre hommage au mythique FPS.
007 Last Light
Si vous gardez une certaine nostalgie pour les FPS retro façon GoldenEye, Agent 64: Spies Never Die s’adresse sans doute à vous. Vous ne contrôlez pas James Bond ici, mais John Walter, un agent forcé de faire une pause dans sa retraite, juste le temps de sauver le monde. Très inspiré par le FPS 007, avec une esthétique et même un feeling global qui rappellent le jeu culte de la Nintendo 64, se veut être tout de même un peu plus moderne avec des environnements plus fouillés et plusieurs modes de jeu, dont des missions que vous pouvez paramétrer avec plusieurs avantages ou malus.
Agent 64: Spies Never Die disposera également d’un mode multijoueur en plus de tout son pan solo (14 missions au total avec 3 niveaux de difficulté), avec soit des missions à effectuer en coopération, soit des matchs à mort ou des captures de zone dans plusieurs maps.
On en a aujourd’hui un meilleur aperçu dans une vidéo qui nous apprend la date de sortie du jeu. Après avoir un temps été prévu pour fin 2025, Agent 64: Spies Never Die sera donc disponible dès le 11 août prochain sur Steam. Pour le moment, aucune sortie console n’est annoncée, ce qui dépendra peut-être de la réception du titre à sa sortie.