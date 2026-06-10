Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne

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Stupid Never Dies semblerait presque tout droit sorti de la tête de Suda51 tant ces premières images nous ont fait penser à Lollipop Chainsaw. Le studio GPTRACK50 de NetEase ne refusera pas une telle comparaison, même si l’on doit avant tout ce projet à Hiroyuki Kobayashi, ancien producteur de Capcom. Le voici désormais aux commandes de ce jeu d’action qui donne enfin de ses nouvelles et qui nous promet qu’il est encore prévu pour cette année 2026.

Stupid Never Dies

Le calendrier de cet automne continue d’être surchargé

Une nouvelle bande-annonce de Stupid Never Dies vient tout juste d’être diffusée dans laquelle on peut mieux découvrir le casting du jeu. Dans un monde où l’Humanité est presque éteinte, vous incarnerez un zombie ayant de drôles de pouvoirs, qui va tout faire pour ressusciter sa petite amie décédée.

Pour l’aider, il pourra notamment compter sur Dr. Frank, sorte de savant fou qui pourra lui greffer des membres d’ennemis tués afin d’améliorer les capacités de Davy en combat. Il recevra aussi l’aide de Bessie, une autre zombie qui possède une sacrée bécane ; Goyle, qui est une gargouille incapable de bouger mais qui possède plein d’informations ; ou encore Acelino, qui est un… homme-chihuahua (?!). Cette nouvelle bande-annonce met aussi l’accent sur les boss que l’on devra combattre, comme un cavalier sans-tête.

On apprend dans le même temps la période de sortie du jeu. Stupid Never Dies sortira donc dans le courant de cet automne sur PC et PlayStation 5. On comprend pourquoi le studio ne veut pas donner de date plus précise pour le moment, tant le calendrier de cette période est complètement bouché À tel point que l’on ne s’étonnerait pas de voir le jeu être repoussé, sauf si d’autres le sont avant lui.

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Jaquette de Stupid Never Dies
Stupid Never Dies
pc ps5

Date de sortie : N/C

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