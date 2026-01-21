Arknights Endfield : retrouvez toutes nos meilleures astuces pour commencer du bon pied sur le jeu de Hypergryph !

Ne vous éparpillez pas… Allez à l’essentiel

La priorité absolue pour tout nouveau joueur est d’avancer dans l’histoire principale d’Arknights Endfield, car cela constitue le moteur de votre progression globale. En suivant la trame narrative, vous débloquerez progressivement de nouvelles zones d’exploration ainsi que les systèmes de jeu indispensables pour améliorer vos personnages et vos infrastructures d’usine.

Notez aussi que votre progression dans l’histoire vous permettra de collecter de la monnaie pour invoquer de nouveaux personnages sur la bannière, mais aussi obtenir des personnages gratuits. En jouant simplement, vous serez en mesure d’obtenir Chen, Snowshine, Wulgard et Perlica… De quoi constituer une petite équipe free-to-play finalement !

Petite remarque, pour toutes les personnes qui auraient du mal à progresser correctement sur Arknights Endfield… N’hésitez pas à cumuler de l’expérience en effectuant les tutoriels de votre usine, en explorant le monde ouvert pour ouvrir des coffres, en accomplissant des quêtes ou en dépensant votre lucidité (l’énergie du jeu). Votre progression ne sera que plus rapide.

Prenez le temps qu’il faut pour constituer votre usine

Le système d’usines est l’élément le plus original du jeu et il ne doit surtout pas être ignoré, car il génère des ressources naturellement, même quand vous êtes hors ligne. Pour l’optimiser, vous devez installer rapidement un maximum de mines dans le monde ouvert afin de récolter des minerais en continu. Il est également crucial de surveiller l’approvisionnement en énergie de votre base, car sans électricité, vos machines s’arrêtent. Ce système vous permettra de fabriquer des objets de soin, des équipements et des outils pour gérer l’aléatoire de vos statistiques. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser des schémas pour copier des structures d’usines efficaces créées par la communauté d’Arknights Endfield.

Bien comprendre l’équipement en début de partie

Pour toutes les personnes qui ne seraient pas réellement attirées par le théorycrafting, sachez qu’Arknights Endfield facilite les choses lorsque vous êtes en début de partie. Honnêtement, les choses se corsent un petit peu quand vous arrivez à la seconde région, donc lorsque vous débloquerez les pièces d’équipement légendaires… Mais avant d’en arriver là, les choses seront vraiment simples.

En fait, le système d’équipement réside dans l’absence de statistiques aléatoires (RNG) lors de la fabrication des pièces, ce qui signifie que vous savez exactement quel objet vous allez obtenir avant même de le créer. Contrairement à d’autres jeux où il faut farmer des donjons de manière répétitive, les équipements possèdent des statistiques fixes et doivent être exclusivement fabriqués via le menu d’équipement en utilisant les ressources produites par vos usines.

Connaître à l’avance ce que vous allez fabriquer est un atout majeur dans Arknights Endfield, car vous pouvez commencer à optimiser vos personnages sans avoir à vous creuser le cerveau. Le tout est d’équiper des pièces qui augmentent spécifiquement leur attribut principal (indiqué en jaune) et leur attribut secondaire, offrant ainsi des bonus d’attaque exponentiels. Bien que les statistiques puissent être légèrement améliorées par la suite de manière aléatoire ou que des objets produits en usine puissent aider à contrôler l’aléatoire des essences, la base de l’équipement reste stable et centrée sur la gestion de votre production plutôt que sur la chance.

Invoquez intelligemment dès vos premiers pas

Le système d’invocation d’Arknights Endfield s’articule autour de trois bannières : la débutante, la temporaire et la permanente. Votre priorité absolue doit être la bannière débutante, car elle garantit l’obtention d’un personnage 6 étoiles aléatoires et d’une arme 6 étoiles de votre choix via les tickets offerts dans l’histoire principale.

Pour les bannières temporaires, utilisez vos Orobéryl avec prudence : si le seuil de 80 tirages (50/50) se conserve entre les cycles, la garantie absolue à 120 invocations pour l’opérateur vedette expire à chaque changement de bannière. Il est donc conseillé d’accumuler 120 tirages avant de tenter d’obtenir un personnage spécifique.

Invoquer des opérateurs génère également une ressource secondaire permettant d’acquérir des armes sur leur bannière dédiée. Enfin, notez que les doublons de personnages n’offrent que des bonus mineurs vraiment dispensable, tandis que les doublons d’armes sont nécessaires pour améliorer leur passif unique. De ce fait, on vous conseille d’invoquer avec précaution et de ne pas nécessairement chercher le doublon en matière de personnage.

Prenez soin de votre endurance !

Lors de votre exploration dans les différentes zones du monde ouvert d’Arknights Endfield, vous pourrez trouver des orbes lumineux. Ces derniers viennent augmenter votre jauge d’endurance, soit votre capacité à esquiver ou à courir dans le monde ouvert. Cette astuce est un peu sommaire, mais nécessaire si vous souhaitez gagner du temps pour vous déplacer beaucoup plus rapidement et avoir une meilleure marge de manœuvre lors des combats.