Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable

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Les exclusivités XBOX sont de retour, et pour Asha Sharma, cette stratégie va durer. La PDG de XBOX continue de se livrer à ce sujet dans plusieurs interviews, dont un échange intéressant sur la scène de Fortune, où l’intéressée est revenue sur le récent XBOX Games Showcase tout en parlant de l’avenir de la marque XBOX.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox depuis 2026

D’autres paliers du Game Pass à venir cet été ?

Avant de décider que certains jeux devraient à nouveau être exclusifs à la XBOX Series, la première décision majeure d’Asha Sharma a été de baisser le prix du Game Pass. Elle est revenue sur la question lors de cette interview en confirmant que le service avait perdu beaucoup d’abonnés lors de la hausse, et constate aujourd’hui une meilleure rétention. C’est pourquoi elle précise que d’autres annonces qui vont dans le sens d’un Game Pass plus abordable seront présentées cet été :

« Nous avons ajusté le prix pour le public, et nous constatons un retour à la croissance. Nous voyons plus d’abonnés, et plus important encore, une meilleure retention. Nous avons encore du travail à faire. Donc nous allons en faire plus cet été afin de créer davantage d’offres flexibles pour aller chercher tous les types de joueurs que nous avons. »

Détail intéressant sur l’avenir, Asha Sharma déclare que pour les générations de consoles à venir, il faudra avant tout penser à un « business model » différent (de nouvelles offres) plutôt qu’à bâtir la console la plus puissante du monde. Une leçon apprise avec la XBOX Series X :

« Nous allons devoir nous intéresser à de nouveaux « business models ». Je pense que c’est ce dont nous avons besoin, plutôt que de juste proposer la console la plus puissante du monde. Je pense que nous avons atteint un stade où il est difficile d’imaginer que le grand public puisse dépenser des milliers de dollars dans une console. Donc je pense que nous devons penser à d’autres manières de faire avec des choses qui pourront arriver plus tard cette année. »

Difficile de savoir ce qu’entend la PDG ici, même si on peut penser à un focus sur le cloud gaming ou sur des consoles alternatives comme une console portable. Elle réaffirme en tout cas que Project Helix va vous permettre de jouer à vos jeux PC, ce qui est en soi un assez grand changement.

Et lorsqu’il est question des exclusivités XBOX, Sharma fait comprendre que Clockwork Revolution et Gears of War: E-Day sont les premiers d’une liste, qui pourra s’agrandir à condition que les performances soient présentes :

« C’est un long voyage que nous entamons. Notre business n’est actuellement pas très en forme comme vous l’avez noté. Nous commençons par proposer une ou deux exclusivités, et à mesure que le business devient de nouveau florissant, nous verrons pour en faire davantage. »

Les performances de ces deux jeux seront donc assurément scrutées et on imagine que XBOX tentera tout de même le coup avec d’autres titres à l’avenir avant de penser une nouvelle fois à sortir ses jeux ailleurs.

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