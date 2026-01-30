Code usine Arknights Endfield : les blueprints pour établir la meilleure factory de Talos-II !

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Vous ne souhaitez pas vous prendre la tête dans Arknights Endfield et recherchez les meilleurs codes d’usines pour lancer vos productions sans priprise tête ? Retrouvez dans ce guide notre sélection des meilleurs codes de blueprint !

Arknights Endfield code usine

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Arknights: Endfield
Arknights: Endfield
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : 22/01/2026

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Akekuri Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Akekuri Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage thermique

Xaihi Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Xaihi Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage cryogénique

Cadeau Arknights Endfield : comment améliorer la confiance avec vos opérateurs ?

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Cadeau Arknights Endfield : comment améliorer la confiance avec vos opérateurs ?

Da Pan Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Da Pan Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Les nommés pour les Pégases 2026 sont annoncés, qui seront les meilleurs jeux français ?
Image d\'illustration pour l\'article : Les nommés pour les Pégases 2026 sont annoncés, qui seront les meilleurs jeux français ?
RGG Studio promet de mettre à jour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties suite aux critiques après la sortie de la démo
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : RGG Studio promet de mettre à jour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties suite aux critiques après la sortie de la démo
Le créateur de Stardew Valley réapparait pour confirmer que Haunted Chocolatier est toujours en développement
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le créateur de Stardew Valley réapparait pour confirmer que Haunted Chocolatier est toujours en développement
36% des professionnels disent utiliser l’IA générative, 52% pensent que cela nuit à l’industrie du jeu vidéo
Image d\'illustration pour l\'article : 36% des professionnels disent utiliser l’IA générative, 52% pensent que cela nuit à l’industrie du jeu vidéo
Genigods: Nezha est un autre action-RPG qui veut en mettre plein les yeux, mais qui ne sortira pas avant 2028
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Genigods: Nezha est un autre action-RPG qui veut en mettre plein les yeux, mais qui ne sortira pas avant 2028
God of War : La série TV continue d’agrandir son casting, on sait désormais qui incarnera Thor et Odin
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : God of War : La série TV continue d’agrandir son casting, on sait désormais qui incarnera Thor et Odin
Une nouvelle version de Final Fantasy VII va sortir sur Steam, celle de 2013 sera remplacée
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Une nouvelle version de Final Fantasy VII va sortir sur Steam, celle de 2013 sera remplacée
Spellcasters Chronicles (Quantic Dream) lance sa deuxième bêta fermée, un mois avant le début de son accès anticipé
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Spellcasters Chronicles (Quantic Dream) lance sa deuxième bêta fermée, un mois avant le début de son accès anticipé
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Switch 2 le 26 mars
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrivera sur Switch 2 le 26 mars
Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Des vétérans de la série Diablo lancent leur propre action-RPG avec Darkhaven
Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Le monde ouvert du jeu s’illustre dans une grosse vidéo de présentation
The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games
Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le mois d’avril, voici toutes les nouvelles infos sur le jeu
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tomodachi Life: Une vie de rêve sera disponible dès le mois d’avril, voici toutes les nouvelles infos sur le jeu
Ubisoft reconnaît à demi-mot l’existence du remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag
pc
ps4
xbox one
wiiu
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft reconnaît à demi-mot l’existence du remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag
La première saison de la série TV Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, mais pas pour longtemps
Image d\'illustration pour l\'article : La première saison de la série TV Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, mais pas pour longtemps
Dear me, I was… : Le jeu d’aventure narratif d’Arc System Works sortira le 12 février sur PC, Nintendo Switch et mobiles
pc
switch
ios
android
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dear me, I was… : Le jeu d’aventure narratif d’Arc System Works sortira le 12 février sur PC, Nintendo Switch et mobiles
Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va
Image d\'illustration pour l\'article : Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va
A Whisper of Fall: Jinyiwei est un nouvel action-RPG qui nous fait voyager dans le temps pour trouver le meilleur chemin
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : A Whisper of Fall: Jinyiwei est un nouvel action-RPG qui nous fait voyager dans le temps pour trouver le meilleur chemin
Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code
ps5
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code
Xbox publie des résultats à la baisse, avec des ventes hardware qui s’effondrent
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox publie des résultats à la baisse, avec des ventes hardware qui s’effondrent
EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°20
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°20
Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sur la version Switch de Dispatch, la nudité sera censurée
PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Voici les 4 jeux à venir en février dans l’abonnement Essentials
Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie