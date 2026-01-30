Code usine Arknights Endfield : les blueprints pour établir la meilleure factory de Talos-II !

Comment utiliser un code de plan d’usine dans Arknights Endfield ?

Si vous avez fait l’acquisition d’un code d’usine dans Arknights Endfield, sachez que son utilisation est aussi simple que son obtention. En vous rendant dans l’une de vos usines, cliquez sur le menu “Plan”. Une fois dans ledit menu, il vous suffit d’aller dans “Plans partagés”, puis de cliquer sur “Importe un plan”.

En renseignant le plan de votre choix, vous serez en mesure de le placer où bon vous semble. En revanche, faites bien attention aux entrées et aux sorties des ressources, sans quoi vous allez devoir tout retirer pour tout reprendre de zéro !

Les meilleurs codes pour établir des usines fonctionnelles sur Arknights Endfield

Il existe une multitude de plans d’usine dans Arknights Endfield. Certains peuvent servir à construire une simple installation, tandis que d’autres offrent la possibilité d’installer une production entière qui servira pour toute la durée du jeu.

Alors, si vous ne souhaitez pas perdre de temps avec les usines, référez-vous aux codes ci-dessous. Les machines sont placées de façon à optimiser l’espace, mais surtout le temps de production.

Les codes du créateur XDDDD

Plantation : EFO01893u6ua9E129UI73

Petite plantation : EFO0136uI1I062au20579 (place down 2 of these)

Capsule [A] : EFO0172UA4AO29556O0Ai

Batterie : EFO01Iao8086a59aO5o08

Hub : EFO016i1aeaUiI716O83e

Col de la Vallée : EFO0172UA4AO2955oO0Ai

Parc des sciences de l’originium : EFO01u1Ioao9140aOAoOU

Plateau électrique : EFO01Eu24I48uUo573uIa

Jingyu: EFO01eE7U2U5E04AIoAi8

Plantation Wuling : EFO01o0839310O6EEIieO

Batterie Wuling : EFO0136uI1I062a9u0579

Les codes du créateur Wakka_Auroch

En haut à gauche : EFO01iOe7u5E0O2472U4

En bas à gauche : EFO01Iao8U10Oa905o08

Milieu en haut : EFO012I450uoiI8EeIOo

Milieu en bas : EFO01893ui06291oUi73

En haut à droite : EFO010U9657AuUiiE179

En haut à droite : EFO011ea02i78eU134O7

Avant-postes : EFO019A61OUiIAeI5uI2

On tient quand même à vous avertir qu’il est plus judicieux d’essayer de comprendre soi-même le fonctionnement des usines. Puisqu’il peut arriver qu’une machine ne cesse de fonctionner et sans comprendre le fonctionnement des usines, vous pourrez très rapidement vous retrouver avec un gros souci de production. Ainsi, on vous conseille vivement de tenter de comprendre le fonctionnement des machines pour être en mesure d’intervenir en cas de besoin.