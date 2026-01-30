Code usine Arknights Endfield : les blueprints pour établir la meilleure factory de Talos-II !
Vous ne souhaitez pas vous prendre la tête dans Arknights Endfield et recherchez les meilleurs codes d’usines pour lancer vos productions sans priprise tête ? Retrouvez dans ce guide notre sélection des meilleurs codes de blueprint !
Comment utiliser un code de plan d’usine dans Arknights Endfield ?
Si vous avez fait l’acquisition d’un code d’usine dans Arknights Endfield, sachez que son utilisation est aussi simple que son obtention. En vous rendant dans l’une de vos usines, cliquez sur le menu “Plan”. Une fois dans ledit menu, il vous suffit d’aller dans “Plans partagés”, puis de cliquer sur “Importe un plan”.
En renseignant le plan de votre choix, vous serez en mesure de le placer où bon vous semble. En revanche, faites bien attention aux entrées et aux sorties des ressources, sans quoi vous allez devoir tout retirer pour tout reprendre de zéro !
Les meilleurs codes pour établir des usines fonctionnelles sur Arknights Endfield
Il existe une multitude de plans d’usine dans Arknights Endfield. Certains peuvent servir à construire une simple installation, tandis que d’autres offrent la possibilité d’installer une production entière qui servira pour toute la durée du jeu.
Alors, si vous ne souhaitez pas perdre de temps avec les usines, référez-vous aux codes ci-dessous. Les machines sont placées de façon à optimiser l’espace, mais surtout le temps de production.
Les codes du créateur XDDDD
- Plantation : EFO01893u6ua9E129UI73
- Petite plantation : EFO0136uI1I062au20579 (place down 2 of these)
- Capsule [A] : EFO0172UA4AO29556O0Ai
- Batterie : EFO01Iao8086a59aO5o08
- Hub : EFO016i1aeaUiI716O83e
- Col de la Vallée : EFO0172UA4AO2955oO0Ai
- Parc des sciences de l’originium : EFO01u1Ioao9140aOAoOU
- Plateau électrique : EFO01Eu24I48uUo573uIa
- Jingyu: EFO01eE7U2U5E04AIoAi8
- Plantation Wuling : EFO01o0839310O6EEIieO
- Batterie Wuling : EFO0136uI1I062a9u0579
Les codes du créateur Wakka_Auroch
- En haut à gauche : EFO01iOe7u5E0O2472U4
- En bas à gauche : EFO01Iao8U10Oa905o08
- Milieu en haut : EFO012I450uoiI8EeIOo
- Milieu en bas : EFO01893ui06291oUi73
- En haut à droite : EFO010U9657AuUiiE179
- En haut à droite : EFO011ea02i78eU134O7
- Avant-postes : EFO019A61OUiIAeI5uI2
On tient quand même à vous avertir qu’il est plus judicieux d’essayer de comprendre soi-même le fonctionnement des usines. Puisqu’il peut arriver qu’une machine ne cesse de fonctionner et sans comprendre le fonctionnement des usines, vous pourrez très rapidement vous retrouver avec un gros souci de production. Ainsi, on vous conseille vivement de tenter de comprendre le fonctionnement des machines pour être en mesure d’intervenir en cas de besoin.
