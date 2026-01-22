Tier list Arknights Endfield : quelles sont les meilleures équipes pour rouler sur vos adversaires ?

La meilleure équipe early free-to-play dans Arknights Endfield

Bien que cette équipe ne soit pas la meilleure d’Arknights Endfield, en matière de free-to-play, elle est l’une des plus intéressantes à expérimenter pour une raison toute simple : l’Éclatement.

Snowshine (leader)

Endministrator

Chen

Ardelia (ou Akekuri en attendant le troisième jour)

Mais comment générer un Éclatement. En effectuant une attaque de type nature (Ardelia) ou thermique (Akekuri), puis en lançant une attaque cryo (Snowshine), vos personnages appliqueront cette altération cryogénique qui vient temporairement immobiliser la cible désignée. Lorsque l’adversaire est immobile, il vous suffira d’appliquer n’importe quel effet (Vulnérable pour Chen ou l’Endmin ou Broyage avec l’Endmin) pour déclencher un Éclatement, soit une lourdes attaques physique.

La meilleure équipe physique dans Arknights Endfield

Le but de cette équipe est d’appliquer plusieurs fois l’effet Vulnérabilité sur les adversaires, pour générer une brèche. Ce statut physique consomme tous les cumuls de l’effet Vulnérable pour infliger à la cible plus de dégâts physique pendant un certain temps.

Da Pan ou Endmin selon vos préférences

Lifeng ou Chen selon vos préférences (même rôle)

Pogranichnik ou Akekuri

Ember si besoin de soutien ou Chen si besoin de dégâts supplémentaires

Alors, avec Lifeng, Pogranichnik, Ember (ou Chen selon vos petites préférences), votre mission sera d’appliquer un maximum d’effet de Vulnérabilité pour que Da Pan ou Endmin puisse les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche.

La meilleure équipe thermique dans Arknights Endfield

Le but ici est de jouer Laevatain comme opératrice principale pour profiter de la pleine puissance de cette équipe. Néanmoins, cette équipe, notamment à cause de Laevatain, est très particulière : elle ne cherche pas la combustion, mais l’altération thermique.

Laevatain (leader)

Wulfgard

Akekuri

Ardelia

Cette équipe joue énormément avec le passif “Coeur ardent” de Laevatain (Surtr) qui requiert 4 cumul d’altération thermique pour profiter d’un bonus de dégâts sur les attaques de base, sur l’ultime, sur la récupération de l’ultime, mais également pour bénéficier d’attaques supplémentaires.

Laevatain synergise bien avec Wulfgard et Akekuri dans la mesure où ils sont en mesure d’appliquer des altérations thermiques, or, pour Ardelia, les choses sont un peu plus compliquée : elle peut générer de la combustion à cause de son type nature.

Alors, pour éviter que la combustion ne soit appliquée, prenez soin d’utiliser sa compétence en premier. Du moment que vos personnages thermique précèdent la compétence d’Ardelia, vous n’aurez aucun problème pour profiter de la synergie de cette équipe.

La meilleure équipe électrique dans Arknights Endfield

L’équipe ci-dessous est vraiment la plus complexe à jouer, car tout est une question de mise en place. Le but de cette équipe est de jouer sur les malus et les bonus que peuvent appliquer Perlica, Antal et Arclight pour qu’Avywenna puisse effectuer une lourde attaque avec ses lances.

Avywenna (leader)

Perlica

Arcligh

Antal

Concrètement, vous devez astucieusement poser les lances d’Avywenna pour qu’elles puissent traverser les adversaires lorsqu’elle les rappellera à elle. Entre temps, donc avant de rappeler les lances, vous devez impérativement appliquer des malus d’électrification sur vos adversaires (Perlica), mais aussi des sensibilités électriques (Antal) pour que les compétences d’Avywenna puissent faire l’effet escompté. Arclight, dans le cadre de cette équipe, peut aider à appliquer des malus d’électrification, mais sert principalement à restaurer des PC pour toujours garder un flux tendu lors des combats.

La force de cette équipe réside sur un cercle vertueux de baisse de résistance aux dégâts électrique : l’électrification rend sensibles les adversaires aux dégâts des Arts > l’équipe, totalement électrique, produit une explosion électrique (Art) qui génère de lourds dégâts passivement > les lances électriques d’Avywenna couplées aux différents malus annihilent la barre de vie de nombreux boss.

Sur le papier, cette mise en place peut paraître simple, mais une fois en jeu, c’est une tout autre histoire. Il vous faudra un peu de temps pour mettre en place ce coup de maître… Mais une fois que vous y parviendrez, vous n’aurez plus aucun obstacle en face de vous.

La meilleure équipe cryogénique dans Arknights Endfield

Le but de cette équipe est d’aller chercher les altérations cryogéniques, mais aussi la solidification pour améliorer les ultimes de Yvonne ou Last Rite selon la chance que vous avez pu avoir lors de vos invocations sur les bannières. Alesh est un personnage qui ne paie pas de mine, mais qui pourtant applique de nombreuses altérations cryogéniques, un effet de solidification, mais aussi une récupération passive des PC.

Yvonne ou Last Rite

Alesh

Gilberta

Snowshine ou Estella

Snowshine ne sera pas sur le devant de la scène, mais saura se montrer utile grâce à ses soins et les altérations qu’elle sera capable d’appliquer. Enfin, Gilberta sera utile pour récupérer beaucoup plus rapidement les ultimes, mais aussi appliquer des malus avec des effets de lenteur ainsi qu’une sensibilité aux Arts.