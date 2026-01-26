Carte interactive Arknights Endfield : Où trouver les caisses, archives et autres objets du jeu

La carte interactive que vous devez utiliser sur Arknights Endfield

S’il y a bien une carte interactive que vous devez utiliser sur Arknights Endfield, c’est bien celle de SKPORT. Pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas, le site de SKPORT est considéré comme étant officiel. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que SKPORT est une plateforme communautaire/réseau social officiel lancée par Gryphline, la branche internationale de Hypergryph, qui édite et publie Arknights Endfield et d’autres jeux sous la même bannière.

Ainsi, s’il y a bien une carte interactive que vous devez suivre, c’est bien celle-ci. En plus d’être 100 % fiable, elle dispose d’informations supplémentaires qui sauront vous être utiles pour votre progression dans Arknights Endfield.

Que propose cette carte interactive d’Arknights Endfield ?

Cette carte interactive est vraiment très complète. Elle permet de trouver toutes les ressources dont vous avez besoin (opérateurs, d’armes ou d’usines), mais également toutes les caisses, tous les robots delta, les alluvions d’énergie temporaire, les aurylènes, etc. Or, ce n’est pas tout, car elle dispose aussi d’informations complémentaires, comme les archives d’informations. Ces dernières sont nécessaires pour terminer des enquêtes offrant des orobéryls. Alors s’il vous manque quelques données, référez-vous aux informations fournies par cette carte interactive pour prétendre au 100 % d’Arknights Endfield.

Cerise sur le gâteau : SKPORT dispose aussi d’une application mobile. Malheureusement, vous n’aurez pas un accès direct à la carte interactive, mais à un forum qui cache un événement qui vous offre la chance d’obtenir des récompenses gratuites en jeu, mais physiques aussi ! En cliquant sur la bannière “Disponible dans le monde entier”, l’application vous redirigera vers une fenêtre d’événement avec de petites tâches à effectuer quotidiennement pour obtenir des orobéryls, des ressources pour améliorer vos personnages, des icônes de profil, mais surtout des tirages gratuits pour essayer d’obtenir des cadeaux physiques. Ce n’est pas plus cher que gratuit, alors tentez votre chance !