Niveau d’autorité Arknights Endfield : comment xp rapidement son niveau de compte ?

Le niveau d’autorité dans Arknights Endfield… C’est quoi au juste ?

Le niveau d’autorité dans Arknights Endfield est votre niveau de compte. Il est totalement différent du niveau de vos personnages ou encore votre niveau régional. Il n’y a aucun lien entre ces niveaux, dans la mesure où les restrictions sont différentes.

Alors que le niveau régional peut brider la pureté des minerais que vous extrayez dans la Vallée-IV ou Wuling, le niveau d’autorité, lui, peut bloquer votre progression dans l’histoire ou l’optimisation de vos personnages. Il convient de noter que le niveau d’autorité octroie la possibilité de fabriquer des équipements bien plus performants.

Pour faire simple, le niveau d’autorité sert principalement de barrage de progression pour encourager les joueurs à explorer le monde et à s’investir dans le contenu secondaire entre deux quêtes principales.

Comment gagner rapidement des niveaux d’autorité dans Arknights Endfield ?

Passons maintenant à la partie de l’article qui vous intéresse le plus : les meilleures astuces pour gagner rapidement de l’expérience. Déjà, il n’y a pas de secrets… Vous devez jouer pour progresser, mais il y a une différence entre jouer de façon optimisée et s’éparpiller à droite et à gauche. Et c’est là que nous intervenons ! On vous recense toutes les bonnes pratiques pour ne pas perdre votre temps.

Effectuer les quêtes secondaires

Progresser dans les Nœuds du Manuel Opérationnel

Effectuer les Missions quotidiennes du Manuel Opérationnel

Consommer sa Lucidité dans les activités du Manuel Opérationnel

Ouvrir des caisses, réparer des robots delta, réparer des stations de recyclage et attraper des aurylènes

Améliorer le niveau des avant-postes

Bien que l’histoire principale puisse vous intéresser pour diverses raisons… Vous allez être bloqué à un moment donné. C’est pourquoi, la progression dans le contenu annexe est primordiale pour avoir une progression notable dans vos niveaux d’autorité. Il n’y a pas de mal à se perdre dans les missions secondaires, bien au contraire : elles vous offrent de nouvelles fonctionnalités très utiles pour votre aventure et offrent des récompenses notables comme des composants pour améliorer vos personnages, voire mieux encore, des orobéryls.