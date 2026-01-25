Usines Arknights Endfield : toutes nos meilleures astuces pour progresser efficacement

Progresser dans la quête principale et les missions secondaires

Avant de vous affairer à l’élaboration de vos usines dans Arknights Endfield, sachez une chose importante : la priorité absolue est que vous vous concentriez sur l’histoire principale jusqu’à la fin de la deuxième région avant de vous investir pleinement dans les systèmes complexes.

Bien que le système de l’usine soit essentiel, car il permet de générer des crédits, de fabriquer des équipements via des disques et de créer des consommables indispensables comme des capsules de soin… Vous avez besoin de débloquer une multitude de ressources pour être en mesure de créer des usines de grande envergure.

De ce fait, concentrez-vous principalement sur la couverture électrique des zones, des placements de plateformes d’extraction électriques et du déblocage des installations pour vous atteler à une mission à la Satisfactory.

Chercher les enregistreurs de données du Protocole dans Arknights Endfield

Le point de départ de toute usine qui vaut la peine se trouve dans le déblocage des installations. Dans Arknights Endfield, vous avez besoin de cumuler des Répertoires du Protocole pour être en mesure de débloquer des installations depuis le menu du Plan du GIA.

Sans la ressource procurée par ces drôles de bonhommes jaunes vous allez très rapidement être limité. Ainsi, s’il y a bien une chose à faire avant de partir dans une folie des grandeurs avec vos usines, c’est bien d’acquérir de nouvelles machines pour fabriquer de nouvelles ressources qui vous seront utiles.

S’inspirer des autres et des tutoriels proposés par Arknights Endfield

Qui a dit que copier la copie du voisin était une mauvaise chose dans Arknights Endfield ? À bien des égards, il est totalement inutile de reprendre les plans entiers des autres joueurs, c’est même déconseillé pour comprendre le fonctionnement de l’usine. À tout le moins, chercher de l’inspiration ailleurs n’a jamais été une mauvaise idée pour comprendre comment optimiser son espace, mieux assimiler le fonctionnement des diverses installations ou encore comprendre les priorités en matière de fabrication.

Alors, n’ayez pas de honte à regarder les installations que les joueurs partagent et pensez à suivre les simulations proposées en jeu. En plus de gagner de l’orobéryl et de l’expérience, vous pourrez mieux comprendre comment les machines fonctionnent.

Produire une quantité astronomique de bombes dans Arknights Endfield

Lors de votre exploration dans Arknights Endfield, vous allez être confronté à des obstacles : réacteurs électriques, caisses et rochers à détruire. Alors, pour être en mesure d’être tranquille pendant toute la durée de votre aventure, on vous conseille de fabriquer en priorité des bombes.

Avec une installation fonctionnelle et optimisée, en 24 heures seulement, vous pourrez constituer un stock de 5 000 bombes… Ce qui revient à dire que vous serez tranquille à vie pour cette ressource.

Dans la mesure où cette installation est quand même relativement grande, il est important de le faire rapidement, pour ensuite libérer l’espace pour vos projets les plus fous.

Surveiller sa consommation d’énergie dans Arknights Endfield

Les usines du GIA d’Arknights Endfield disposent d’une limite : la production d’énergie qui est insuffisante par rapport à l’utilisation que vous en faites.

Concrètement, plus vous posez d’installations, plus vous utilisez d’énergie. Il va arriver un moment où vous allez installer de plus en plus de machines, mais l’énergie produite ne pourra plus suivre. Alors, vous devez impérativement produire des blocs thermiques, mais également des batteries pour les alimenter, afin d’améliorer votre capacité d’énergie et ainsi maintenant vos machines en activité.

Accorder une grande importance à l’extraction des minerais

En ouvrant votre carte, vous pouvez voir qu’il y a deux types de gisements : les lits de minerais et les minerais rares.

Les minerais rares ne peuvent pas se produire depuis les usines du GIA. Alors, vous devez impérativement aller les chercher avec vos opérateurs quotidiennement. En revanche, pour les minerais présents dans les lits de minerais, c’est une autre affaire : vous devez les miner.

Bien que tous ces minerais ne soient pas nécessairement utiles lors de vos premiers pas, les choses vont très rapidement s’activer… Alors ne perdez pas de temps et posez des extracteurs dès que vous le pouvez pour toujours avoir suffisamment de minerais pour vos futurs projets.

Cumuler des crédits régionaux dès vos premiers pas dans Arknights Endfield

Les avant-postes ont besoin de ressources spécifiques pour prospérer et les réfugiés sont prêts à moyenner des crédits régionaux pour acquérir ces fameuses ressources.

Le premier avant-poste que vous allez débloquer est celui du Col de la Vallée… L’histoire vous y emmène sans que vous ayez besoin de chercher et la ressource dont ils ont le plus besoin est la Capsule revigor (C).

Lorsque vous débutez dans Arknights Endfield, votre mission est de cumuler des billets de réserve de la Vallée pour acheter diverses et autres choses au magasin de distribution, mais également pour améliorer votre usine principale du Hub ou encore réparer divers hiboux (ou encore les améliorer). De ce fait, il est primordial de créer des capsules revigor (C) en plus de surveiller les produits plastiques.

Apprendre rapidement à générer des plantes à l’infini

S’il y a bien un schéma à apprendre rapidement, c’est bien celui de l’automatisation de la production de plantes. Pendant toute la durée de votre aventure, les plantes auront une grande importance pour vos besoins personnels ou régionaux. Alors, pour être en mesure d’avoir constamment des plantes, vous devez impérativement créer un projet de plantes illimitées.

Capsule de soins, bombes, poudres de plantes… Vous avez constamment besoin de plantes dans Arknights Endfield, alors ne perdez pas de temps