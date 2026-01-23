C’est quoi les aurylènes dans Arknights Endfield ?

Les aurylènes, dans Arknights Endfield, sont de petits orbes scintillants que vous pouvez trouver lors de votre aventure dans le monde ouvert. Elles sont décrites comme des mystérieuses entités qui diffusent d’étranges scintillements. En traversant simplement ces dernières, vous serez en mesure de les collecter. Lorsque vous en aurez un petit montant (~ 5), rendez-vous sur un point de téléportation pour obtenir toutes les récompenses relatives à ces derniers : expérience, origéométrie, sirop de lucidité et augmentation de votre vigueur (endurance).

Concrètement, les aurylènes sont nécessaires si vous souhaitez vous déplacer plus rapidement dans le monde ouvert et, par ailleurs, pour effectuer plus d’esquives lors des combats.

Toutes les aurylènes dans le Col de la Vallée dans Arknights Endfield

Dans le Col de la Valée, vous avez un total de 14 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Toutes les aurylènes dans le Hub dans Arknights Endfield

Dans le Hub, vous avez un total de 43 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Toutes les aurylènes dans la Carrière d’Aburrey dans Arknights Endfield

Dans la Carrière d’Aburrey, vous avez un total de 17 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Toutes les aurylènes du Parc des sciences de l’Originium

Dans le Plateau électrique, vous avez un total de 30 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Nous continuons nos recherches pour vous fournir la position de tous les aurylènes du Parc des sciences de l’Originium dans les plus brefs délais !

Toutes les aurylènes dans la Veine originelle dans Arknights Endfield

Dans la Veine originelle, vous avez un total de 39 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Toutes les aurylènes dans le Plateau électrique dans Arknights Endfield

Dans le Plateau électrique, vous avez un total de 23 aurylènes à récupérer dans Arknights Endfield.

Nos conseils pour attraper les aurylènes dans Arknights Endfield

Alors que la grande majorité des aurylènes peuvent s’obtenir très facilement, certaines demandent de se creuser un peu les méninges. Bien qu’on puisse très facilement les voir, les atteindre est une autre chose. Alors, ci-dessous, on vous détaille toutes les astuces à connaître pour trouver LA solution qui vous permettra de ramasser toutes les aurylènes que vous pourrez croiser.

Les aurylènes invisibles, avec une distorsion de l’espace

Ces aurylènes sont simples à remarquer dans Arknights Endfield, mais difficiles à ramasser quand on ignore que faire. Si vous tombez sur l’une d’elle, rien de plus simple : ouvrez votre roue des actions rapides (R), puis utilisez le scanner. Lors du scan, l’aurylène se dévoilera et vous serez en mesure de la ramasser.

Les aurylènes qui se déplacent

Ces dernières sont vraiment simples à atteindre, puisqu’il vous suffira de les suivre jusqu’à leur destination finale. D’ailleurs, elles vous dévoilent très souvent un point de ressources, une caisse ou une archive à collecter, alors ouvrez l’œil !

Les aurylènes fuyards

Variante totalement différente des aurylènes précédentes : ces dernières ne cessent de bouger. Le but ici est de comprendre le chemin qu’elles empruntent pour les attraper “par surprise”. Sinon, montrez-vous plus rapides qu’elles grâce à la foulée, mais cette méthode ne marche pas toujours.

Les aurylènes en hauteur

Ces aurylènes peuvent paraître compliquées lors des premiers pas sur Arknights Endfield, mais deviennent évidentes après plusieurs heures de jeu. Si c’est votre première fois, sachez que vous devez trouver un générateur électrique et effectuer un câblage électrique pour rétablir le courant sur un tremplin. En sautant simplement sur le tremplin devenu actif, vous vous propulserez vers l’aurylène en hauteur.

Les aurylènes sur les bâtiments

Si vous apercevez une aurylène sur le toit d’un bâtiment, sachez qu’il y a nécessairement de quoi grimper sur ce dernier à proximité. Monte-charges, palettes amovibles, caisses en escalier… Il y a diverses méthodes pour parvenir à trouver comment monter sur les toits des bâtiments.

Les aurylènes derrière les murs rouges

Certaines aurylènes sont cachées derrière des murs rouges. Sachez que ces derniers sont totalement destructibles. Il vous suffit de confectionner des bombes au sein de votre usine pour parvenir à les briser.

Les aurylènes dans les caisses blanches

Si l’un de nos marqueurs vous indique une caisse blanche, sachez que c’est tout à fait normal : certaines aurylènes sont plus timides que d’autres et se cachent dans ces caisses. Certaines de ces caisses peuvent être cassées avec les armes de vos opérateurs, tandis que d’autres demandent des bombes. Alors, si nous avons bien un conseil, c’est bien celui de faire le plein de bombes quand vous aurez amassé assez de répertoires du GIA pour apprendre les plans de construction de l’unité de prélèvement de graines, l’unité de plantation, l’unité de raffinage, l’unité d’ajustage, l’unité de concassage et, enfin, l’unité d’emballage.

Pour faire simple, vous devez investir tous vos points dans la section Traitement du plan du GIA de base II pour être en mesure de fabriquer des bombes. D’ailleurs, les bombes sont utiles pour l’exploration, alors préparez-en un paquet !

Les aurylènes dans les zones fermées

Si vous faites face à des aurylènes dans une zone fermée, sachez que vous devez progresser dans l’histoire, les quêtes secondaires ou les avant-postes pour débloquer ces lieux. Le monde qui vous entoure évolue en même temps que votre progression dans le jeu, alors revenez-y plus tard lorsque vous aurez effectué quelques quêtes !