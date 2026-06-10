Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PC et consoles

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Après son annonce lors des célébrations du 40e anniversaire de Dragon Quest, Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri (le titre officiel en français) a désormais une date de sortie officielle. Square Enix et le studio TOSE ont confirmé que ce nouvel épisode du Pokémon-like sera disponible en fin d’année.

Dragon quest Monster : Le royaume de Boisflétri key art

Bianca et Nera au cœur de l’aventure

Cette nouvelle aventure mettra en scène deux personnages emblématiques de Dragon Quest V : Bianca et Nera. Les deux jeunes dresseuses de monstres partiront pour un voyage à travers un monde inédit rempli de créatures emblématiques de la franchise Dragon Quest. Comme les précédents épisodes de la série Monsters, le but sera de recruter des monstres, les entraîner, les faire évoluer et créer de nouvelles espèces via la synthèse.

Ces créatures vous serviront notamment dans les classiques combats au tour par tour. Square Enix promet une importante sélection de créatures issues de toute l’histoire de Dragon Quest. Chaque monstre disposera de statistiques propres, de talents uniques et de capacités personnalisables. De quoi passer des heures à collectionner toutes les créatures et de dénicher les plus puissantes.

Le jeu proposera également plusieurs fonctionnalités multijoueurs en ligne. Les dresseurs pourront notamment affronter des joueurs du monde entier, participer à des tournois, et organiser des matchs amicaux. Comme on s’en doutait durant l’annonce, cet opus adopte une direction artistique plus lumineuse et colorée. On vous laisse admirer les premières séquences de gameplay dévoilées durant le Nintendo Direct.

En plus de la version standard, Square Enix proposera une édition Deluxe numérique avec le jeu complet et du contenu à télécharger :

  • Le Super Tauppidum
  • Exploramonstres
  • L’anneau métallisant
  • La carte V.I.P. du Parc safari
  • Le bonus d’achat de l’édition numérique Deluxe : la Maîtrise du meneur de monstres : 1 collier de vie & magie, 10 sachets d’acroquettes et 10 graines de compétences
  • Accès anticipé de 48 heures
Dragon quest monsters collector 1

Dragon quest monsters collector

De plus une édition collector est également proposé sur la boutique de Square Enix avec un prix affiché de 219€ :

  • L’Édition standard du jeu (sur la plateforme de votre choix)
  • Un code de mise à jour vers l’édition Deluxe numérique**
  • Un ensemble de figurines (Bianca/Néra/Pandora)
  • Un ensemble de figurines effet velours (Doudouleur/Poupouille/Andréya)
  • Une trousse ronde et douce (Gluant avec de la viande)
  • Un chiffon de nettoyage à motif monstrueux

Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC (via Steam et Microsoft Store).

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