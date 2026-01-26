Explosifs industriels Arknights Endfield : comment fabriquer des bombes ?

Quelles sont les ressources nécessaires pour fabriquer des explosifs industriels dans Arknights Endfield ?

Les ressources brutes requises pour confectionner des bombes dans Arknights Endfield ne sont pas très compliquées à obtenir et se trouvent dès vos premiers pas dans le jeu. Il s’agit de l’améthyste et de l’aképine.

Alors que l’améthyste se trouve avec une grande facilité, l’aképine, elle est un poil plus compliquée… Mais, on est là pour vous guider.

Dans le Col de la Vallée, dans Arknights Endfield, dans les chemins sinueux de la zone, vous serez en mesure de trouver un grand nombre d’aképines. Or, nul besoin de vous évertuer à ramasser toutes les aképines croisées : une seule suffit pour partir sur une production illimitée de bombes. Si vous avez du mal à trouver certaines ressources, n’hésitez pas à vous référer à la carte interactive officielle d’Arknights Endfield.

Avec une installation complète pour miner de l’améthyste et une aképine : vous êtes prêt à lancer la production de bombes dans Arknights Endfield !

Comment concevoir son usine pour lancer la production d’explosifs industriels dans Arknights Endfield ?

Il y a une chose que vous devez absolument savoir avant de vous lancer dans la production de bombes dans Arknights Endfield : laissez tourner les machines pendant près de 24 heures. Le but étant de fabriquer 5 000 bombes. Pourquoi cette quantité impressionnante de bombes ? Pour une raison qui est toute simple : retirer à jamais l’installation qui prend une place monumentale dans votre usine.

Les bombes servent seulement pour une petite partie de l’exploration dans Arknights Endfield, tandis que les autres ressources, comme les capsules revigor, vous serviront pendant toute la durée de votre expérience sur Arknights Endfield. Alors, il est conseillé d’en préparer une cargaison énorme pour ensuite ne plus avoir à vous préoccuper des bombes.

Maintenant que le message est passé, attardons-nous maintenant à la production de bombes. Pour y parvenir, vous allez avoir besoin des machines suivantes :

2 unités de plantation

1 unité de prélèvement de graine

1 unité de concassage

1 unité de raffinage

1 unité d’ajustage

1 unité d’emballage

Alors, comment ça fonctionne à présent ?

Votre mission dans Arknights Endfield sera de créer une boucle infinie d’Aképine, la plante qui permet de créer des explosifs. De ce fait, il faudra lier les deux unités de plantation à l’unité de prélèvement de graines.

Tandis qu’une unité de plantation est reliée à l’unité de prélèvement, l’autre unité de plantation est reliée à l’unité de concassage pour créer de la poudre d’aképine. Parallèlement, il faudra raffiner de l’améthyste, pour obtenir de la fibre d’améthyste, dans le but d’obtenir le deuxième ingrédient pour confectionner des bombes : les pièces en améthyste en reliant l’unité de raffinage à l’unité d’ajustage.

Enfin, lorsque vous aurez vos deux ressources (les poudres d’aképine et les pièces d’améthyste), il faudra tout envoyer à l’unité d’emballage pour fabriquer des bombes.

Voilà, vous avez plus qu’à mettre, de temps en temps, 50 bombes dans votre sac à dos pour être en mesure de les utiliser quand bon vous semble. Elles se trouvent dans la roue des actions, notamment là où vous allez pour “analyser” une zone.