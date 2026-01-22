Reroll Arknights Endfield : À quel moment relancer un compte et comment y arriver rapidement ?

Est-il possible de reroll dans Arknights Endfield ?

Oui, c’est tout à fait possible sur Arknights Endfield ! Libre à vous de le faire si vous n’êtes pas du tout satisfait du personnage 6★ que vous avez obtenu dans la bannière débutante.

En revanche, le reroll n’est pas aussi simple qu’on peut le croire : vous devez disposer de différentes adresses mail surtout si vous jouez sur PC. En effet, il n’y a pas de compte « invité » au lancement du jeu. De ce fait, vous devrez donc utiliser de multiples adresses e-mail réelles ou des e-mails temporaires. Bonne nouvelle, les « salted email », donc les adresses mails avec un « . » fonctionnent. Par contre, celles avec d’autres caractères spéciaux, comme le « + » ne fonctionnent pas.

Combien de temps prend un reroll sur Arknights Endfield ?

Arknights Endfield propose de nombreuses pages de tutoriel, des cinématiques que vous ne pouvez pas passer instantanément, alors, comptez entre 30 et 40 minutes par tentative en mode « speedrun » (c’est-à-dire en passant toutes les cinématiques de l’histoire) pour arriver à l’étape de vos premières invocations. En ce lapse de temps, vous serez en mesure de faire vos premières invocations avec les 10 tickets pour la bannière débutante et les 25 pour la bannière standard. A cette étape, deux choix s’imposent pour vous :

Continuer pendant une grosse heure pour chercher le personnage 6★ de la bannière débutante

Relancer immédiatement pour chercher un personnage 6★ sans la light pity de la bannière débutante (40 invocations) ou standard (60 invocations)

À quel moment est-il intéressant de reroll sur Arknight Endfield ?

Bien que tous les personnages proposés dans la bannière débutante ou standard soient intéressants à obtenir dans votre équipe, il y a quand même des conditions qui font qu’un reroll soit envisageable.

Le premier point le plus important : votre plaisir de jeu. Le reroll n’est pas une obligation et ne doit en aucun cas nuire à votre plaisir de jeu. Alors, même si la doxa s’évertue à vous dire que votre début sur le jeu n’est pas optimisé : mettez en sourdine les avis exterieurs et jouez comme vous le souhaitez ! Le reroll est une pratique qui peut rapidement dégoûter d’un gacha quand la chance n’est pas de notre côté… Alors, si vous souhaitez reroll, allez-y, mais instaurez des limites pour éviter de nuire à votre propre expérience de jeu.

Maintenant que nous avons posé les bases, intéressons-nous aux raisons qui peuvent vous pousser à reroll. Si par exemple, vous avez la (mal)chance d’obtenir Ardelia, sachez que vous pouvez reroll dans la seconde. Pourquoi ? Cette dernière est littéralement donnée au bout du troisième jours de connexion (et son arme signature au bout du dixième).

Dans la mesure où les doublons n’ont pas autant d’impact que ceux dans Wuthering Waves ou Genshin Impact : il n’est pas utile d’avoir un doublon du meilleur personnage soutien dès vos premiers pas sur le jeu. Honnêtement, on vous invite bien plus à étoffer votre liste d’opérateurs dans le but de composer une équipe viable. Car oui, il ne faut pas oublier qu’Arknights Endfield est un jeu qui requiert une équipe et presque aucun opérateur n’a de rôle de carry. Tout est une question de synergie et de travail d’équipe.

Ensuite, si vous avez la (mal)chance de tomber sur Ember, sachez que l’option du reroll mérite sérieusement réflexion. Cette opératrice thermique est intéressante, mais son set de compétences proposé à la sortie n’est pas vraiment utile. Elle offre pose que peu de dégâts, mais excelle dans la survie et la tankiness. Alors, si vous souhaitez un personnage solide, Ember est le bon choix. Or, si vous souhaitez un personnage DPS, dites-vous que vous devez reroll.

Les opérateurs intéressants dans la bannière débutante d’Arknights Endfield

Last Rite est une opératrice cryo très intéressante. Elle n’est pas meilleure qu’Yvonne, mais sait largement se défendre. Alors, dites-vous que vous avez tout gagné si vous tombez sur Last Rite. Elle est très bien en l’attente d’Yvonne.

Lifeng et Pogranichnik sont tous les deux de bons personnages physiques, mais ne sont pas nécessairement meilleur que l’Endministrator ou Da Pan. En fait, ils servent surtout à appliquer des altérations (Vunérabilité) aux aversaires, ce qui permettra à l’Endmin ou à Da Pan de les faire éclater avec une compétence qui déclenche une Brèche. Alors, si vous avez pour projet de jouer une équipe physique avec l’Endministrator ou Da Pan dites-vous que vous avez tout gagné !

Enfin, dernier conseil : utilisez les codes cadeaux pour cumuler un peu plus d’Orobéryl (la monnaie pour invoquer). Avec ce petit supplément, vous avez une chance d’obtenir une multi-invocation supplémentaire, alors n’hésitez vraiment pas à les consommer. Chaque code cadeau est utilisable une fois par compte.