Les invocations sur Arknights: Endfield… Comment ça fonctionne ?

Ce que vous devez globalement comprendre sur Arknights: Endfield

Le système d’invocation de Arknights: Endfield s’articule autour de trois bannières : la débutante, la temporaire et la permanente. Votre priorité absolue doit être la bannière débutante, car elle garantit l’obtention d’un personnage 6★ aléatoire et d’une arme 6★ de votre choix via les tickets offerts dans l’histoire principale.

Pour les bannières temporaires, utilisez vos Orobéryl avec prudence : si le seuil de 80 tirages (50/50) se conserve entre les cycles, la garantie absolue à 120 invocations pour l’opérateur vedette expire à chaque changement de bannière. Il est donc conseillé d’accumuler 120 tirages avant de tenter d’obtenir le personnage vedette d’une bannière spécifique.

Invoquer des opérateurs génère également une monnaie d’invocation secondaire permettant d’acquérir des armes sur leur bannière dédiée. Enfin, notez que les doublons de personnages n’offrent que des bonus mineurs vraiment dispensable, tandis que les doublons d’armes sont nécessaires pour améliorer leur passif unique. De ce fait, on vous conseille d’invoquer avec précaution et de ne pas nécessairement chercher le doublon en matière de personnage.

Nos explications détaillées sur le système d’invocation d’Arknights: Endfield

Le système de gacha d’Arknights: Endfield se montre totalement différent du système popularisé par Genshin Impact et ses frères, et soeurs, produits par MiHoYo. Là où ces jeux misent fortement sur l’accumulation progressive de pity entre les bannières, Endfield adopte une logique beaucoup plus rigide mais aussi plus honnête : le jeu récompense avant tout la planification et l’engagement sur le long terme, plutôt que le “pity building”.

Concrètement, ce que vous devez comprendre est assez simple : chaque bannière est un engagement complet, auquel cas, il est fortement déconseillé d’invoquer sur ladite bannière.

En faisant le choix d’invoquer sur une bannière, vous pouvez obtenir ce qu’on appelle une “hard pity” lorsque vous aurez atteint 80 tirages. Cette dernière permet d’obtenir un personnage 6★, mais pas nécessairement celui de la bannière. Pour faire simple : chaque 6★ reste soumis à un 50/50, et ce même si vous avez perdu le précédent. Dans cette conjoncture, il est donc tout à fait possible d’enchaîner plusieurs échecs consécutifs pour avoir le personnage vedette de la bannière. De ce fait, la seule sécurité que vous pouvez avoir est de vous assurer d’avoir 120 invocations pour la bannière du personnage que vous convoitez.

Le système gacha d’Arknights: Endfield est-il trop rigide ?

En réalité, non, car les développeurs souhaitent avant toute chose récompenser les joueurs assidus. Après 30 invocation sur une bannière, vous allez recevoir une multi gratuite utilisable sur la même bannière, qui n’aura aucun impact sur la pity et le spark. De la même manière, après 60 invocations, une multi gratuite est accordée pour la bannière suivante, et celle-ci, contrairement aux précédentes, avance la pity. Ces bonus sont uniques et ne se déclenchent qu’une seule fois, mais ils réduisent sensiblement le coût réel d’un personnage pour ceux qui s’organisent correctement. Le message est clair : Endfield ne récompense pas les tirages impulsifs, mais les tirages complets et réfléchis.

Alors, s’il y a bien une chose que vous devez comprendre dans le système de gacha d’Arknights: Endfield, est le fait qu’il pénalise fortement les joueurs qui invoquent sans objectif clair ou sans ressources suffisantes. À tout le moins, il devient étonnamment généreux pour ceux qui acceptent de planifier, d’économiser et de s’inscrire dans le long terme.

Ce jeu ne s’inscrit pas comme étant fait pour “tester sa chance”, mais pour investir consciencieusement ses ressources. Miser sur la fidélité des joueurs est un pari risqué, mais qui fonctionne sur Arknights, premier du nom. Ainsi, il était tout à fait logique que les développeurs aient repris le même système d’invocation.