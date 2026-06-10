Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche

Une autre star de Fast & Furious pour le remplacer ?

Deadline ne sait pas encore pourquoi Jason Momoa a quitté le projet, mais il ne serait plus à l’affiche de ce film Helldivers. On peut supposer qu’il s’agit là d’un conflit de calendrier étant donné que l’acteur est très pris, parfois même dans d’autres adaptations puisqu’il tourne actuellement le deuxième film Minecraft. Sony doit donc maintenant recruter une autre tête d’affiche pour ce projet qui devrait quand même faire pas mal de bruit à Hollywood.

Allez maintenant savoir si Justin Lin va aller piocher une autre star dans son carnet d’adresses issu des films Fast & Furious, puisque c’est avant tout pour cette saga que le réalisateur est connu. Il est par exemple facile d’imaginer un John Cena reprendre le rôle, ou encore un Alan Ritchson, qui ferait presque écho au casting de Casper Van Dien dans Starship Troopers avec son physique de soldat parfait.

On imagine que cette recherche va repousser un peu le calendrier du film, alors que la sortie était initialement prévue pour le 10 novembre 2027 aux États-Unis.