Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche

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Les films Starship Troopers existent déjà, mais Sony s’est tout de même mis en tête de produire un film Helldivers, quitte à faire un peu doublon. Pour les besoins de cette adaptation, c’est Justin Lin qui a été appelé à la réalisation, et celui-ci s’est empressé de recruter l’un de ses amis en la personne de Jason Momoa, qui devait être la star du film. Le site Deadline nous apprend cependant que l’acteur devra finalement faire l’impasse sur ce projet.

Helldivers II

Une autre star de Fast & Furious pour le remplacer ?

Deadline ne sait pas encore pourquoi Jason Momoa a quitté le projet, mais il ne serait plus à l’affiche de ce film Helldivers. On peut supposer qu’il s’agit là d’un conflit de calendrier étant donné que l’acteur est très pris, parfois même dans d’autres adaptations puisqu’il tourne actuellement le deuxième film Minecraft. Sony doit donc maintenant recruter une autre tête d’affiche pour ce projet qui devrait quand même faire pas mal de bruit à Hollywood.

Allez maintenant savoir si Justin Lin va aller piocher une autre star dans son carnet d’adresses issu des films Fast & Furious, puisque c’est avant tout pour cette saga que le réalisateur est connu. Il est par exemple facile d’imaginer un John Cena reprendre le rôle, ou encore un Alan Ritchson, qui ferait presque écho au casting de Casper Van Dien dans Starship Troopers avec son physique de soldat parfait.

On imagine que cette recherche va repousser un peu le calendrier du film, alors que la sortie était initialement prévue pour le 10 novembre 2027 aux États-Unis.

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Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
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Date de sortie : 08/02/2024

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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