PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Si le calendrier de ce mois de juin est un peu plus calme que celui des autres mois de l’année, les abonnements nous permettent toujours de rattraper notre retard à moindre coût pour nous occuper durant tout ce début d’été. Le PlayStation Plus Extra et Premium sera bientôt mis à jour et Sony dévoile la liste des jeux qui viendront enrichir le service en juin.
Les jeux du mois de juin sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Ce mois de juin sera placé sous le signe de l’épée, avec trois jeux où vous jouerez les fines lames. D’abord avec Clive dans Final Fantasy XVI, avant de retrouver Henry de Kingdom Come Deliverance dans sa première aventure, en terminant ensuite par le forgeron Aran de Blades of Fire. Loin de tous ces univers guerriers, on pourra se reposer un peu en cultivant nos terres grâce à Farming Simulator 25, avant de reprendre une dose d’adrénaline en compagnie de Sonic et Shadow. Ce mois-ci, la sélection est plutôt restreinte, mais vous y trouverez peut-être quelque chose à votre goût.
Voici la liste des jeux à retrouver dès le 16 juin prochain dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Final Fantasy XVI | PS5
- Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4
- Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
- Life is Strange: Double Exposure | PS5
- Farming Simulator 25 | PS5
- Blades of Fire | PS5
- Black Desert | PS5
PlayStation Plus Premium
- Gitaroo Man | PS5, PS4