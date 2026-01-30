Des orobéryls gratuits pour Arknights Endfield ? On vous explique comment mettre la main dessus !

3 tâches quotidiennes simples pour des orobéryls dans Arknights Endfield

Si vous n’êtes pas très forum ou site communautaire, il y a de fortes chances pour que vous soyez passé à côté d’un bon filon pour acquérir des orobéryls gratuitement sur Arknight Endfield.

En vous rendant sur la page du lancement mondial d’Arknights Endfield, vous serez invité à accomplir quelques quêtes quotidiennes pour récupérer des récompenses. Ces dernières consistent à vous connecter quotidiennement, à publier une publication peu importe laquelle (un simple émoji fonctionne) ou à consulter certaines pages communautaires sans avoir à effectuer une quelconque action. Après, un rafraîchissement de la page des quêtes, vous pourrez récupérer vos récompenses.

À la clé, 300 orobéryls, des cadres pour votre profil sur les forums, puis des tickets de tirage pour la roue des récompenses ; vous avez peut-être une chance de remporter un goodie, donc tentez votre chance !

Une connexion quotidienne supplémentaire pour des orobéryls dans Arknights Endfield

Grâce au premier événement, vous pouvez apprendre l’existence d’un autre : la connexion quotidienne par navigateur. Totalement indépendants des bonus de connexion quotidien en jeu, vous pouvez en un simple clic récupérer tous les jours des ressources d’amélioration pour vos personnages, des crédits T, mais surtout quelques orobéryls.

Le montant est dérisoire, mais comme on le dit si bien “il n’y a pas de petites économies” ! En quelques clics, vous pourrez recevoir pendant 31 jours des récompenses sans fournir de grands efforts, alors n’hésitez pas !

Renseignez votre parcours dans Arknights Endfield pour des orobéryls

Enfin, le dernier événement qui a vu le jour est celui du journal de travail de l’endministrator. Le but est très simple : cliquez sur les différents chapitres, puis ajoutez-y une petite image ou un texte pour “raconter” votre parcours. Si vous remplissez les conditions, qui sont souvent liées à votre niveau d’autorité, vous pourrez au total récupérer 200 orobéryls, voire un peu plus si vous prenez le temps de partager l’événement quelque part (copier le lien suffit).

Pour obtenir l’entièreté des récompenses, vous devez atteindre le niveau 45 de niveau d’autorité, donc gardez le lien suivant sous le coude quand vous aurez atteint ce niveau !

D’ailleurs, n’oubliez pas qu’un Twitch Drops qui est toujours actif. Ce dernier prend fin le 19 février, alors si vous ne l’avez toujours pas effectué, pensez-y. Il y a 150 orobéryls à récupérer gratuitement !