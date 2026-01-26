Redistributeur de réserves Arknights Endfield : comment augmenter les réserves de cette installation ?

C’est quoi le redistributeur de réserves dans Arknights Endfield ?

Sur le papier, ce défi n’est pas très clair dans Arknights Endfield, même si en réalité, il est tout simple. À vrai dire, les personnes qui peuvent être bloquées à cette étape sont bien souvent celles qui ne sont jamais allées voir M. Carotte porte bonheur dans Arknights Endfield… Ce PNJ est en fait le vendeur physique du magasin de redistribution disponible depuis le menu du Développement régional.

Cette dernière se trouve dans le Hub, sur le chemin qui mène vers les Dortoirs des ouvriers, juste au sud de la base du Hub. En parlant avec la personne en costume de lapin, vous pourrez soit acheter des objets, soit améliorer le redistributeur de réserves. Sélectionnez cette seconde option pour arriver à l’étape qui vous intéresse.

Comment augmenter les réserves du redistributeur dans Arknights Endfield ?

Pour être en mesure d’améliorer les réserves du redistributeur dans Arknights Endfield, vous devez détenir des billets de réserves de la Vallée. Cette monnaie qui ne fonctionne qu’à travers la région de la Vallée, peut s’obtenir de bien des manières : les avant-postes, les produits élastiques et les livraisons.

À tout le moins, à cette étape de votre aventure, vous n’avez pas encore débloqué les produits élastiques et il y a peu de chances pour que vous ayez trouvé les livraisons. Ainsi, il ne vous reste que les avant-postes pour parvenir à vos fins.

Pour obtenir vos premiers billets de réserve de la Vallée, vous devez vendre des ressources dans les avant-postes. Le premier avant-poste que vous débloquez, donc le Camp des réfugiés, achète pour un très bon prix les Capsules Revigor C. Alors, votre mission ici sera de créer une installation dans votre usine pour générer en grande quantité des Capsules Revigor C.

Pour y parvenir, vous avez besoin des installations suivantes dans Arknights Endfield :

2 unités de plantation

1 unité de prélèvement de graine

1 unité de concassage

1 unité de raffinage

1 unité de moulage

1 unité de remplissage

Le but ici est de créer de la Poudre de cabranthe, tout en rendant la production de cabranthe illimitée, tout en ayant des Bouteilles en améthyste. En suivant nos captures ci-dessus, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement de cette installation, qui vous servira à l’avenir. D’ailleurs, on tient à préciser que nos installations sont perfectibles. Bien que la création des Capsules Revigor C soit automatique, la vitesse de production et l’aménagement peuvent être un peu plus optimisés.

Lorsque vous aurez une belle quantité de Capsules Revigor C, vendez-les à l’avant-poste pour obtenir des tickets de réserve de la Vallée.