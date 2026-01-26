Redistributeur de réserves Arknights Endfield : comment augmenter les réserves de cette installation ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Effy

Rédigé par

0

Parmi les missions proposées par le Noeud du Manuel opérationnel dans Arknights Endfield, une mission demande d’augmenter les réserves d’un redistributeur de réserves au niveau 2… Oui, mais encore ? Retrouvez dans ce guide toutes les explications nécessaires pour parvenir à terminer cette petite mission d’évolution !

Arknights Endfield redistributeur

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Arknights: Endfield
Arknights: Endfield
pc
ps5
ios
android

Date de sortie : 22/01/2026

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Explosifs industriels Arknights Endfield : comment fabriquer des bombes ?

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Explosifs industriels Arknights Endfield : comment fabriquer des bombes ?

Lifeng Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Lifeng Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage physique

Gilberta Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage nature

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Gilberta Arknights Endfield : meilleure équipe, meilleur équipement, cadeau… Notre guide pour optimiser la construction de ce personnage nature

Usines Arknights Endfield : toutes nos meilleures astuces pour progresser efficacement

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Usines Arknights Endfield : toutes nos meilleures astuces pour progresser efficacement
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Resident Evil Requiem – On a pu jouer avec le duo Léon/Grace, deux visions de l’horreur pour un même cauchemar ?
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem – On a pu jouer avec le duo Léon/Grace, deux visions de l’horreur pour un même cauchemar ?
Le remaster de Dynasty Warriors 3 prend du retard, aucune nouvelle date n’est annoncée
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le remaster de Dynasty Warriors 3 prend du retard, aucune nouvelle date n’est annoncée
Nintendo dégaine un autre Nintendo Direct, mais uniquement centré sur le prochain Tomodachi Life
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo dégaine un autre Nintendo Direct, mais uniquement centré sur le prochain Tomodachi Life
Final Fantasy VII Remake Part 3 : Unreal Engine 4, mini-jeux, titre… Le réalisateur donne des nouvelles sur l’avancée du jeu
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 : Unreal Engine 4, mini-jeux, titre… Le réalisateur donne des nouvelles sur l’avancée du jeu
Dynasty Warriors: Origins – Notre avis sur le DLC « Visions de quatre héros »
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dynasty Warriors: Origins – Notre avis sur le DLC « Visions de quatre héros »
Xbox promet d’être plus « cohérent » lorsqu’il s’agit des portages de ses jeux sur PS5
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox promet d’être plus « cohérent » lorsqu’il s’agit des portages de ses jeux sur PS5
Dragon Ball Sparking Zero aura droit à un nouveau DLC cet été, une mise à jour gratuite arrive aujourd’hui
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball Sparking Zero aura droit à un nouveau DLC cet été, une mise à jour gratuite arrive aujourd’hui
Un nouveau jeu Dragon Ball est annoncé sous le nom de code Project AGE 1000, sortie prévue en 2027
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau jeu Dragon Ball est annoncé sous le nom de code Project AGE 1000, sortie prévue en 2027
Les premiers retours sur Return to Silent Hill sont loin d’être bons, mais son réalisateur veut adapter d’autres épisodes
Image d\'illustration pour l\'article : Les premiers retours sur Return to Silent Hill sont loin d’être bons, mais son réalisateur veut adapter d’autres épisodes
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 janvier (Code Vein II, Highguard, Cairn…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 janvier (Code Vein II, Highguard, Cairn…)
Débrief’ : Fable, Forza Horizon 6, Life is Strange Reunion et Ubisoft éclate
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Fable, Forza Horizon 6, Life is Strange Reunion et Ubisoft éclate
Highguard : A quelle heure le FPS gratuit sera t-il disponible en France ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard : A quelle heure le FPS gratuit sera t-il disponible en France ?
Super Mario Galaxy Le Film dévoile une toute nouvelle bande-annonce, spoiler à la clé
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy Le Film dévoile une toute nouvelle bande-annonce, spoiler à la clé
New Super Lucky’s Tale débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de mars
pc
ps5
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : New Super Lucky’s Tale débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de mars
Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch
35 jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 35 jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà
Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier
Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : Nouveau mode de jeu, Collaborations, Lore… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.30
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : Nouveau mode de jeu, Collaborations, Lore… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.30
Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis
Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours
Crisol: Theater of Idols sortira dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crisol: Theater of Idols sortira dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
EA Sports FC 26 dévoile les Mentions Honorables TOTY
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile les Mentions Honorables TOTY
Xbox confirme que Forza Horizon 6 n’aura pas droit à des doublages français
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox confirme que Forza Horizon 6 n’aura pas droit à des doublages français
Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité