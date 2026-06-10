Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde

Un dernier sursaut avant la fin

Que ce soit en guise de protestation contre l’arrêt du jeu ou par volonté de répondre présent pour l’ultime contenu, la communauté Destiny 2 s’est rassemblée en masse hier sur les serveurs du jeu pour accueillir la mise à jour. Sur Steam, on a ainsi pu voir que le jeu avait enregistré un pic à 167 867 connexions hier, soit un résultat qu’il n’avait pas connu depuis deux ans, étant donné que la dernière fois que cela s’était produit, c’était pour la sortie de La Forme Finale.

Et forcément, ces chiffres ont été comparés à ceux de Marathon, étant donné que Bungie abandonne en partie Destiny 2 pour se concentrer sur ce titre. On voit ainsi que Marathon n’a jamais atteint de tels chiffres, puisqu’à son plus haut niveau, sur Steam, il n’aura rassemblé que la moitié de cette foule avec plus de 88 000 connexions en simultané. Évidemment, la sortie de la mise à jour de Destiny 2 a provoqué un afflux exceptionnel. En temps normal, les deux titres ont une fréquentation plus ou moins similaire (du moins sur Steam) ces derniers temps, en dehors d’un pic enregistré par Marathon avec sa saison 2.

Il n’empêche qu’il s’agit là d’un signal clair de la part de la communauté Destiny 2, qui veut montrer que si le studio prenait la peine de continuer son travail sur le jeu, le public répondrait présent. Il n’est pas certain que cela change quelque chose pour autant.