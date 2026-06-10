Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde

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Et voilà, c’est la fin des nouveautés pour Destiny 2, qui vient d’accueillir son ultime mise à jour de contenu. Une update qui laisse forcément un goût doux-amer dans la bouche des Gardiens, puisque même s’ils sont contents d’avoir droit à un final en bonne et due forme, le regret de voir le jeu être abandonné est un crève-cœur pour beaucoup. Autant dire qu’ils étaient nombreux sur le jeu dès le lancement de cette mise à jour hier, puisque le titre a réalisé des chiffres qu’il n’avait plus atteints depuis des lustres.

Destiny 2

Un dernier sursaut avant la fin

Que ce soit en guise de protestation contre l’arrêt du jeu ou par volonté de répondre présent pour l’ultime contenu, la communauté Destiny 2 s’est rassemblée en masse hier sur les serveurs du jeu pour accueillir la mise à jour. Sur Steam, on a ainsi pu voir que le jeu avait enregistré un pic à 167 867 connexions hier, soit un résultat qu’il n’avait pas connu depuis deux ans, étant donné que la dernière fois que cela s’était produit, c’était pour la sortie de La Forme Finale.

Et forcément, ces chiffres ont été comparés à ceux de Marathon, étant donné que Bungie abandonne en partie Destiny 2 pour se concentrer sur ce titre. On voit ainsi que Marathon n’a jamais atteint de tels chiffres, puisqu’à son plus haut niveau, sur Steam, il n’aura rassemblé que la moitié de cette foule avec plus de 88 000 connexions en simultané. Évidemment, la sortie de la mise à jour de Destiny 2 a provoqué un afflux exceptionnel. En temps normal, les deux titres ont une fréquentation plus ou moins similaire (du moins sur Steam) ces derniers temps, en dehors d’un pic enregistré par Marathon avec sa saison 2.

Il n’empêche qu’il s’agit là d’un signal clair de la part de la communauté Destiny 2, qui veut montrer que si le studio prenait la peine de continuer son travail sur le jeu, le public répondrait présent. Il n’est pas certain que cela change quelque chose pour autant.

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Jaquette de Destiny 2
Destiny 2
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Date de sortie : 06/09/2017

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Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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