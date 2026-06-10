Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète

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Le dernier Nintendo Direct a montré que les Soulslike/Nioh-like venaient de trouver une nouvelle maison avec la Switch 2. La machine de Nintendo se prépare à accueillir Lies of P ainsi que Lords of the Fallen 2, mais ce n’est pas tout. Wo Long: Fallen Dynasty va lui aussi se faire une place dans le catalogue de la Switch 2 dès la rentrée.

Wo Long: Fallen Dynasty

Tous les DLC seront compris

Le portage de Wo Long: Fallen Dynasty paraît évident lorsque l’on se rappelle que Wo Long 2 a déjà confirmé sa version Switch 2 le week-end dernier. Il fallait donc que le premier épisode sorte lui aussi sur la console de Nintendo, et ce n’est plus qu’une question de mois maintenant.

Cette version Switch 2 de Wo Long: Fallen Dynasty est désormais attendue pour le 3 septembre prochain, car, oui, il fallait que d’autres sorties viennent s’ajouter à ce mois complètement bouché.

À noter qu’il s’agira ici d’une édition complète, c’est-à-dire qu’elle inclura le jeu de base, ainsi que ses DLC sortis par la suite, comme les extensions (Bataille de Zhongyuan, Conquérant de Jiangdong, Soulèvement à Jingxiang) ainsi que tous les petits contenus comme des sets d’armures et objets supplémentaires.

Pour en savoir un peu plus sur Wo Long: Fallen Dynasty, on ne pourra que vous encourager à lire notre test complet, réalisé à l’époque sur la version PS5 du titre.

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Jaquette de Wo Long: Fallen Dynasty
Wo Long: Fallen Dynasty
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Date de sortie : 03/03/2023

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