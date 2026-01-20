Codes Arknights: Endfield : la liste de tous les codes d’échange actifs

Comment utiliser les codes cadeaux sur Arknights: Endfield ?

Les codes cadeaux peuvent être utilisés à tout moment sur Arknights: Endfield. Même en plein tutoriel, vous pourrez accéder aux paramètres du jeu pour entrer les redeem codes. À tout le moins, vous ne serez pas en mesure de collecter toutes les récompenses dans la mesure où vous devez suffisamment progresser dans le tutoriel pour avoir accès à toutes les activités que le jeu propose. Alors, même si l’entrée du code peut se faire à tout moment, il est indispensable d’avancer dans le tutoriel pour profiter des cadeaux.

Pour utiliser un code cadeau, procédez comme suit :

Ouvrez les paramètres du jeu

Accédez à l’onglet Plateforme et compte

Sélectionnez Code d’échange

Entrez le code souhaité dans le champ prévu à cet effet

Une fois la manipulation effectuée, les récompenses seront automatiquement envoyées dans votre boîte de réception en jeu. Il ne vous restera plus qu’à les récupérer et à en profiter !

La liste des codes d’échange actifs sur Arknights: Endfield

Ce système de distribution de cadeaux diffère de celui d’Arknights premier du nom. Dans Arknights: Endfield, les récompenses ne sont plus systématiquement envoyées via la messagerie interne. Elles peuvent désormais être obtenues en entrant des codes d’échange. Il est donc recommandé de suivre les livestreams officiels, les communications sur les réseaux sociaux ainsi que les codes parfois distribués par des créateurs de contenu partenaires.

ALLFIELD — 1 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteurs d’arme, 5 proto-prisme, 5 proto-disque et 1 marque de persévérance

— 1 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteurs d’arme, 5 proto-prisme, 5 proto-disque et 1 marque de persévérance RETURNOFALL — 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteur d’arme, 5 proto-prisme et 5 proto-disque

— 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteur d’arme, 5 proto-prisme et 5 proto-disque ENDFIELD4PC — 13 000 crédits T, 2 archives de combat de niveau avancé et 2 kit INSP d’arme (code exclusif aux joueurs PC)

— 13 000 crédits T, 2 archives de combat de niveau avancé et 2 kit INSP d’arme (code exclusif aux joueurs PC) ENDFIELDGIFT

Pour le moment, aucun code cadeau n’a expiré. La liste sera mise à jour lorsque Gryphline et Hypergryph.

Les codes d’échange mis à disposition par Hypergryph permettent aux joueurs de bénéficier de nombreuses récompenses gratuites. Certains codes sont éphémères et doivent être utilisés rapidement, tandis que d’autres restent actifs pendant plusieurs semaines afin que le plus grand nombre puisse en profiter. C’est pourquoi, on vous invite à rapidement les entrer dès que vous en voyez un nouveau.