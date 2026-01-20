Codes Arknights: Endfield : la liste de tous les codes d’échange actifs
Effy
Arknights: Endfield ne déroge pas à la fameuse règle des jeux mobile avec des codes cadeau à entrer pour obtenir des récompenses gratuitement. Alors, vous souhaitez obtenir des orobéryl et d’autres bonus gratuitement ? Retrouvez alors dans cet article la liste des codes d’échange encore actifs. En deux temps trois mouvement, vous pourrez faire le plein de récompenses gratuites !
Comment utiliser les codes cadeaux sur Arknights: Endfield ?
Les codes cadeaux peuvent être utilisés à tout moment sur Arknights: Endfield. Même en plein tutoriel, vous pourrez accéder aux paramètres du jeu pour entrer les redeem codes. À tout le moins, vous ne serez pas en mesure de collecter toutes les récompenses dans la mesure où vous devez suffisamment progresser dans le tutoriel pour avoir accès à toutes les activités que le jeu propose. Alors, même si l’entrée du code peut se faire à tout moment, il est indispensable d’avancer dans le tutoriel pour profiter des cadeaux.
Pour utiliser un code cadeau, procédez comme suit :
- Ouvrez les paramètres du jeu
- Accédez à l’onglet Plateforme et compte
- Sélectionnez Code d’échange
- Entrez le code souhaité dans le champ prévu à cet effet
Une fois la manipulation effectuée, les récompenses seront automatiquement envoyées dans votre boîte de réception en jeu. Il ne vous restera plus qu’à les récupérer et à en profiter !
La liste des codes d’échange actifs sur Arknights: Endfield
Ce système de distribution de cadeaux diffère de celui d’Arknights premier du nom. Dans Arknights: Endfield, les récompenses ne sont plus systématiquement envoyées via la messagerie interne. Elles peuvent désormais être obtenues en entrant des codes d’échange. Il est donc recommandé de suivre les livestreams officiels, les communications sur les réseaux sociaux ainsi que les codes parfois distribués par des créateurs de contenu partenaires.
- ALLFIELD — 1 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteurs d’arme, 5 proto-prisme, 5 proto-disque et 1 marque de persévérance
- RETURNOFALL — 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base, 30 inspecteur d’arme, 5 proto-prisme et 5 proto-disque
- ENDFIELD4PC — 13 000 crédits T, 2 archives de combat de niveau avancé et 2 kit INSP d’arme (code exclusif aux joueurs PC)
- ENDFIELDGIFT
Pour le moment, aucun code cadeau n’a expiré. La liste sera mise à jour lorsque Gryphline et Hypergryph.
Les codes d’échange mis à disposition par Hypergryph permettent aux joueurs de bénéficier de nombreuses récompenses gratuites. Certains codes sont éphémères et doivent être utilisés rapidement, tandis que d’autres restent actifs pendant plusieurs semaines afin que le plus grand nombre puisse en profiter. C’est pourquoi, on vous invite à rapidement les entrer dès que vous en voyez un nouveau.
Date de sortie : 22/01/2026