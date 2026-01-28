Énergie Arknights Endfield : comment améliorer la production de ses usines ?

Bien comprendre les limites des usines dans Arknights Endfield

Les usines du GIA dans Arknights Endfield disposent d’une limite : la production d’énergie qui est insuffisante par rapport à l’utilisation que vous en faites. Alors que le niveau régional vient donner un peu plus de libertés dans le placement des installations dans le monde ouvert, la production d’énergie, elle, est totalement indépendante de votre niveau : vous devez la gérer seul.

Concrètement, plus vous posez d’installations, plus vous utilisez d’énergie. Il va arriver un moment où vous allez installer de plus en plus de machines, mais l’énergie produite ne pourra plus suivre. Alors, vous devez impérativement produire des blocs thermiques, mais également des batteries pour les alimenter, afin d’améliorer votre capacité d’énergie et ainsi maintenir vos machines en activité.

Comment améliorer la production d’énergie dans Arknights Endfield ?

Comme on a pu vous le dire plus tôt, vous devez impérativement installer des blocs thermiques au sein de votre base. Ces derniers ont besoin de batteries pour améliorer votre production d’énergie. Par conséquent, parallèlement à toutes les choses que vous devez fabriquer dans votre base, vous devez impérativement assurer une production de batteries.

Au départ, les premières batteries seront nécessaires pour le bon fonctionnement de votre usine. Or, il arrivera un moment où vous tomberez de nouveau en rade d’énergie. Afin de prévenir ce désagrément, sachez que vous devez impérativement produire des batteries plus performantes, dès que le jeu vous le permet ; donc en progressant dans l’histoire et les zones de la Vallée-II.



Pour faire simple : plus les batteries seront de bonnes qualités, plus l’énergie produite sera grande. De ce fait, vous aurez une plus grande largesse en matière d’installation dans vos usines. À tout le moins, ne faites pas l’amalgame avec l’espace dans la base : les batteries n’ont aucune incidence sur l’espace.