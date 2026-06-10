Resident Evil Veronica sera uniquement jouable en vue à la troisième personne

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À force d’offrir des remakes à tous les épisodes principaux de la série, Capcom commence à manquer de munitions lorsqu’il s’agit de remettre au goût du jour la saga Resident Evil. Il peut néanmoins piocher dans les spin-offs, et commence donc par Code Veronica, l’un des épisodes les plus appréciés des fans. Le titre a été révélé la semaine dernière via une bande-annonce qui a soulevé de nombreuses interrogations, étant donné que la perspective n’était pas celle que l’on connait du jeu de base. Pourtant, Code Veronica n’a pas tant changé que cela.

Resident Evil Veronica

Attendez-vous au même genre de remake que les précédents

Étant donné que la saga Resident Evil n’a plus peur de proposer une caméra en vue à la première personne, la bande-annonce de Resident Evil Veronica laissait entendre que ce remake allait laisser tomber la vue TPS pour cette perspective. Il n’en est finalement rien. Interrogé à ce sujet lors d’une séance de questions-réponses suite à la présentation du jeu (rapportée par IGN), le producteur Yoshiaki Hirabayashi a clarifié les choses. Lorsqu’il lui est demandé si Resident Evil Veronica se joue à la première ou à la troisième personne, voire les deux, il répond : « C’est un jeu à la troisième personne ».

La bande-annonce du jeu n’était donc pas représentative de l’aventure de Claire Redfield, puisque ce remake sera finalement similaire à celui de Resident Evil 2 et à celui de Resident Evil 4. D’ailleurs, c’est la même équipe qui travaille sur tous ces jeux :

« L’équipe derrière ce remake est la même que celle qui s’est occupée des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4. Si vous regardez les remakes précédents de cette équipe, vous pouvez probablement reconnaitre notre approche, qui consiste notamment à préserver les aspects emblématiques et clés du titre original. En observant notre travail, vous aurez sans doute une bonne idée de la démarche que nous adoptons et vous pourrez peut-être vous faire une idée de ce à quoi ressemblera ce remake. »

Il tease également une Claire plus aguerrie que jamais, forcément différente après les événements du deuxième épisode :

« L’histoire de Veronica se déroule environ trois mois après les événements de Resident Evil 2. Imaginez un peu l’évolution et les changements survenus en si peu de temps. Trois mois, c’est court. Bien sûr, elle a été entraînée par son frère et a survécu à l’incident de Raccoon City ; elle ne sera donc plus exactement la même. Mais son comportement et son style resteront cohérents avec la chronologie et l’histoire que nous allons explorer. »

Resident Evil Veronica est prévu pour 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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