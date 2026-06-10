Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo
Avant sa sortie en septembre, il est déjà possible de jouer à Onimusha: Way of the Sword via une démo qui est sortie sur les différentes plateformes qui accueilleront le jeu. Depuis quelques jours, le public a donc l’occasion de se faire la main sur le titre, et s’il y a de belles choses à en retirer, cette démo a également frustré les fans de la série à cause d’un manque de challenge. Capcom a entendu les retours à ce sujet, et laisse le producteur Akihito Kadowaki y répondre.
La difficulté sera au rendez-vous
Si vous vous attendiez à ce que la démo vous donne un aperçu du challenge qui sera proposé par Onimusha: Way of the Sword, vous avez peut-être été déçus par le fait que les ennemis ne soient pas très coriaces. Mais rassurez-vous, le jeu complet proposera un défi un peu plus relevé.
C’est ce qu’explique Akihito Kadowaki dans un message qui clarifie les choses, et qui indique que cette démo mettait en scène un Musashi disposant de compétences qu’il ne devrait normalement pas posséder dans ce niveau qui se place au tout début de l’aventure :
« Premièrement, la démo est juste une partie du début de l’histoire. Nous voulions également vous laisser découvrir plusieurs compétences de Musashi, alors nous l’avons naturellement équipé de compétences qui se débloquent normalement plus tard dans l’aventure. À cause de cela, les joueurs ont pu ressentir un manque de challenge. Rassurez-vous, dans le jeu complet, les boss et les ennemis réguliers vous donneront davantage de fil à retordre. »
Votre défi, vous l’aurez, mais il faudra maintenant attendre la sortie Onimusha: Way of the Sword le 25 septembre pour le découvrir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.