Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avant sa sortie en septembre, il est déjà possible de jouer à Onimusha: Way of the Sword via une démo qui est sortie sur les différentes plateformes qui accueilleront le jeu. Depuis quelques jours, le public a donc l’occasion de se faire la main sur le titre, et s’il y a de belles choses à en retirer, cette démo a également frustré les fans de la série à cause d’un manque de challenge. Capcom a entendu les retours à ce sujet, et laisse le producteur Akihito Kadowaki y répondre.

Onimusha: Way of the Sword

La difficulté sera au rendez-vous

Si vous vous attendiez à ce que la démo vous donne un aperçu du challenge qui sera proposé par Onimusha: Way of the Sword, vous avez peut-être été déçus par le fait que les ennemis ne soient pas très coriaces. Mais rassurez-vous, le jeu complet proposera un défi un peu plus relevé.

C’est ce qu’explique Akihito Kadowaki dans un message qui clarifie les choses, et qui indique que cette démo mettait en scène un Musashi disposant de compétences qu’il ne devrait normalement pas posséder dans ce niveau qui se place au tout début de l’aventure :

« Premièrement, la démo est juste une partie du début de l’histoire. Nous voulions également vous laisser découvrir plusieurs compétences de Musashi, alors nous l’avons naturellement équipé de compétences qui se débloquent normalement plus tard dans l’aventure. À cause de cela, les joueurs ont pu ressentir un manque de challenge. Rassurez-vous, dans le jeu complet, les boss et les ennemis réguliers vous donneront davantage de fil à retordre. »

Votre défi, vous l’aurez, mais il faudra maintenant attendre la sortie Onimusha: Way of the Sword le 25 septembre pour le découvrir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 25/09/2026

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible

pc ps5 xbox series
Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente

pc ps5 xbox series
Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente

Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

pc ps5 xbox series switch switch 2
Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en juin avec Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance et d’autres
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
pc ps5 xbox series
Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
pc ps5 xbox series
« C’est aussi un point de départ pour l’avenir » : Halo Studios nous en dit plus sur Halo: Campaign Evolved
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
pc ps5 xbox series
Nous avons joué à Echoes of Aincrad : enfin l’adaptation Sword Art Online que les fans attendaient ?
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
pc ps5
Stupid Never Dies : Le jeu d’action où l’on incarne un zombie sortira cet automne
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Pour son ultime mise à jour, Destiny 2 rameute beaucoup de monde
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
pc
Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
xbox series
Asha Sharma promet d’autres exclusivités XBOX à venir et évoque à nouveau un Game Pass plus abordable
Les remasters de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font à nouveau parler d’eux sur le PlayStation Store
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
pc ps5 xbox series
Jason Momoa quitte le projet de film Helldivers, qui doit maintenant trouver une autre tête d’affiche
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Wo Long: Fallen Dynasty sortira lui aussi sur Switch dans une édition complète
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2
pc ps5 xbox series ps4
Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2
Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dragon Quest Monsters: Le royaume de Bois flétri sortira le 3 décembre prochain sur PC et consoles
Atelier Karia est officiellement annoncé et Atelier Yumia débarque sur Nintendo Switch 2
Atelier Karia est officiellement annoncé et Atelier Yumia débarque sur Nintendo Switch 2
Orbitals, le superbe jeu en coopération inspiré des animés des années 90, se lancera le 3 septembre sur Switch 2
switch 2
Orbitals, le superbe jeu en coopération inspiré des animés des années 90, se lancera le 3 septembre sur Switch 2
Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2
switch 2
Star Fox s’offre dès maintenant une démo gratuite, deux semaines avant sa sortie sur Switch 2
Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2
Onimusha: Way of the Sword, prochain gros titre de Capcom, connaîtra aussi une sortie sur Switch 2
Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu
switch 2
Splatoon Raiders se précise avec un Direct dédié et de nouveaux Joy-Con 2 aux couleurs du jeu
Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Tales of Eternia Remastered vient s’ajouter à la longue liste des jeux prévus pour cette fin d’année
Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
pc ps5 xbox series switch 2
Jujutsu Kaisen passe en mode Vampire Survivors avec Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton
Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
switch
Rhythm Paradise Groove viendra nous ambiancer cet été sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen annoncé, Capcom dévoile les premières informations de l’extension et une sortie sur Switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Lies of P: Complete Edition offrira le 6 août et sur Switch 2 l’expérience intégrale du soulslike inspiré de Pinocchio
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)