Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay

Un système moral plus complexe que jamais

Playground Games a ici choisi un angle intéressant pour cette présentation de gameplay de Fable. Le studio laisse de côté les combats déjà montrés en début d’année (du moins pendant une majeure partie de la vidéo) pour se concentrer sur tout l’aspect social du jeu, que ce soit au travers des relations que vous allez nouer avec les PNJ, ou l’empire immobilier que vous allez construire au sein d’Albion.

Cette présentation nous dévoile quelques quêtes et mécanismes, alors que notre héros enquête sur les phénomènes magiques survenus dans la région qui pourraient être liés à Isabel, qui semble être l’antagoniste de cet épisode (l’héroïne que l’on a pu voir dans le dernier trailer). Voici ce que l’on peut apprendre en vrac via cette présentation, certains déjà connus, d’autres non :

Le Comté des Chênes est l’une des 6 régions du monde ouvert

Silverbrook sera l’un des villages majeurs de cette région, qui a une obsession pour les légumes

Aucun PNJ ne suit un script défini

Vous pouvez demander aux PNJ de vous suivre, mais s’ils ne vous connaissent pas, ils vous enverront logiquement bouler

Le jeu comportera plus de 2 heures de cinématiques en motion capture

Des centaines de choix seront proposés

Vos actions auront un impact direct sur votre réputation au sein d’un lieu

Votre héros ne sera pas muet

Pour séduire un PNJ, il faudra répondre à plusieurs de ses critères

Vous pouvez proposer des jobs aux PNJ

Chaque PNJ aura ses propres particularités qui donneront des bonus aux établissements que vous possèdez

Les marchands qui ne vous aiment pas augmenteront leurs prix

Il y aura plus de 120 magasins avec des stocks uniques

Vous pouvez changer votre réputation dans un village en soudoyant le crieur public local

Blesser des civils placera une prime sur votre tête

Fable sortira le 23 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.