Fable se dévoile en long et en large dans une grande vidéo de 30 minutes de gameplay

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Fable a beau avoir été repoussé, Playground Games est tout de même prêt à en dévoiler bien plus à son sujet maintenant qu’il a une date de sortie fixe. Après une nouvelle bande-annonce diffusée lors du XBOX Games Showcase, l’action-RPG en montre davantage dans une longue vidéo de gameplay commentée par William Kennedy, réalisateur associé de cet épisode.

Fable

Un système moral plus complexe que jamais

Playground Games a ici choisi un angle intéressant pour cette présentation de gameplay de Fable. Le studio laisse de côté les combats déjà montrés en début d’année (du moins pendant une majeure partie de la vidéo) pour se concentrer sur tout l’aspect social du jeu, que ce soit au travers des relations que vous allez nouer avec les PNJ, ou l’empire immobilier que vous allez construire au sein d’Albion.

Cette présentation nous dévoile quelques quêtes et mécanismes, alors que notre héros enquête sur les phénomènes magiques survenus dans la région qui pourraient être liés à Isabel, qui semble être l’antagoniste de cet épisode (l’héroïne que l’on a pu voir dans le dernier trailer). Voici ce que l’on peut apprendre en vrac via cette présentation, certains déjà connus, d’autres non :

  • Le Comté des Chênes est l’une des 6 régions du monde ouvert
  • Silverbrook sera l’un des villages majeurs de cette région, qui a une obsession pour les légumes
  • Aucun PNJ ne suit un script défini
  • Vous pouvez demander aux PNJ de vous suivre, mais s’ils ne vous connaissent pas, ils vous enverront logiquement bouler
  • Le jeu comportera plus de 2 heures de cinématiques en motion capture
  • Des centaines de choix seront proposés
  • Vos actions auront un impact direct sur votre réputation au sein d’un lieu
  • Votre héros ne sera pas muet
  • Pour séduire un PNJ, il faudra répondre à plusieurs de ses critères
  • Vous pouvez proposer des jobs aux PNJ
  • Chaque PNJ aura ses propres particularités qui donneront des bonus aux établissements que vous possèdez
  • Les marchands qui ne vous aiment pas augmenteront leurs prix
  • Il y aura plus de 120 magasins avec des stocks uniques
  • Vous pouvez changer votre réputation dans un village en soudoyant le crieur public local
  • Blesser des civils placera une prime sur votre tête

Fable sortira le 23 février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Fable
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Date de sortie : 23/02/2027

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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