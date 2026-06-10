Les remasters de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font à nouveau parler d’eux sur le PlayStation Store

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En plus de proposer un Call of Duty inédit tous les ans, Activision pourrait aussi nous proposer des remasters d’anciens épisodes, afin d’inonder le marché. Mais aux yeux des fans, les remasters dont il est question ici ne sont pas n’importe lesquels. Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font partie des opus préférés de la communauté Call of Duty, et de nombreux indices montrent qu’ils pourraient ressortir dans peu de temps.

Call of Duty : Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Le retour semble maintenant être imminent

La semaine dernière, ces deux jeux Call of Duty sont apparus sur un listing de l’organisme de classification sud-coréen, laissant sous-entendre que leur sortie était proche. On s’attendait donc à les voir lors du XBOX Games Showcase ou durant le Nintendo Direct, mais ils n’ont donné aucun signe de vie. Pourtant, ces remasters semblent bien exister.

On en a une nouvelle preuve via le compte Twitter PlayStation Game Size, qui scrute les moindres changements dans la banque de données du PlayStation Store. Il a ainsi pu voir que le logo de Call of Duty: Black Ops et l’icône de Call of Duty: Black Ops 2 étaient tous les deux apparus dans la boutique en ligne. C’est peu, mais c’est normalement suffisant pour se dire que ces jeux pourraient bientôt revenir sur les consoles modernes, sans que l’on sache encore s’il s’agira de vrais remasters ou non. Reste aussi à voir si ces jeux ne vont proposer que la campagne solo, ou si Activision est prêt à réinvestir sur de nombreuses années dans des serveurs multijoueurs.

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Jaquette de Call of Duty: Black Ops II
Call of Duty: Black Ops II
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Date de sortie : 12/11/2002

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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