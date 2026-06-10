Les remasters de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 font à nouveau parler d’eux sur le PlayStation Store

Le retour semble maintenant être imminent

La semaine dernière, ces deux jeux Call of Duty sont apparus sur un listing de l’organisme de classification sud-coréen, laissant sous-entendre que leur sortie était proche. On s’attendait donc à les voir lors du XBOX Games Showcase ou durant le Nintendo Direct, mais ils n’ont donné aucun signe de vie. Pourtant, ces remasters semblent bien exister.

On en a une nouvelle preuve via le compte Twitter PlayStation Game Size, qui scrute les moindres changements dans la banque de données du PlayStation Store. Il a ainsi pu voir que le logo de Call of Duty: Black Ops et l’icône de Call of Duty: Black Ops 2 étaient tous les deux apparus dans la boutique en ligne. C’est peu, mais c’est normalement suffisant pour se dire que ces jeux pourraient bientôt revenir sur les consoles modernes, sans que l’on sache encore s’il s’agira de vrais remasters ou non. Reste aussi à voir si ces jeux ne vont proposer que la campagne solo, ou si Activision est prêt à réinvestir sur de nombreuses années dans des serveurs multijoueurs.