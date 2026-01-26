Niveau régional Arknights Endfield : comment l’améliorer efficacement le développement des régions ?

Trouver des avant-postes dans Arknights Endfield et les faire prospérer

L’un des meilleurs moyens de gagner des niveaux de développement régional dans Arknights Endfield est de débloquer des avant-postes, puis de vendre assez de ressources à ces derniers pour qu’ils puissent gagner en niveau de prospérité.

En produisant avec diligence toutes les ressources dont ils ont besoin, ensuite en leur vendant, vous pourrez améliorer la qualité de vie au sein des avant-postes, donc améliorer leur niveau. Ce gain de niveau vient améliorer votre niveau régional en un clin d’œil.

Réparer des stations de recyclage dans Arknights Endfield et les améliorer

Sur votre carte, vous pourrez remarquer des indicateurs en forme de hiboux. En vous rendant sur place, vous pourrez remarquer que ces derniers sont des stations de recyclage qui ont besoin d’être réparés. En prenant le temps de les réparer, puis de les améliorer, vous pourrez étendre votre influence et ainsi gagner en niveau de développement régional. Alors ne passez plus à côté d’eux et bichonnez ces petits hiboux transporteurs !

Exploiter les lits de minerais sur toutes les zones dans Arknights Endfield

Même si vous avez suffisamment de minerais pour votre production, il est important de poser des plateformes d’extraction électrique sur tous les gisements que vous pourrez croiser lors de votre exploration. Ils vous permettent de gagner en niveau de développement régional.

Fort heureusement, ces derniers sont indiqués sur votre carte, alors vous n’avez pas besoin de les chercher.

Progresser dans l’histoire principale d’Arknights Endfield, mais pas seulement !

En plus de vous débloquer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles zones, l’histoire principale et les missions secondaires vous permettront de gagner un peu d’expérience dans les niveaux de développement régional. Donc même si l’optimisation de votre usine semble être une priorité… En réalité, c’est le suivi des quêtes qui l’est lorsque l’on débute. Alors, retroussez vos manches et partez à l’aventure !

Pourquoi chercher à améliorer son niveau régional dans Arknights Endfield ?

L’amélioration de votre niveau régional dans Arknights Endfield est primordiale pour votre progression et l’optimisation de vos personnages. Pour faire simple, l’amélioration du niveau régional procure des avantages considérables qui optimisent tant l’infrastructure que les capacités opérationnelles de l’Endministrator sur Talos-II.

L’un des bénéfices les plus immédiats est l’amélioration du noyau d’automatisation. Vous obtiendrez une amélioration de la capacité de stockage du dépôt et l’élargissement de la zone du champ électrique. S’ajoute à ça une augmentation des limites imposées aux installations, permettant de construire davantage de tyroliennes pour faciliter les déplacements et de renforcer les dispositifs de combat pour mieux protéger les avant-postes régionaux.

Parallèlement à ces améliorations en lien direct avec la base du GIA, la progression du niveau régional transforme la gestion des ressources naturelles en augmentant la pureté et la vitesse de croissance des gisements de minerais rares et des points de récolte. Ensuite, l’amélioration du niveau de développement régional vient apporter un petit coup de pouce pour les personnes qui aiment faire du commerce avec une amélioration de la limite des billets de réserves régionales.

Enfin, le gain de niveau de développement régional vous offre de nombreuses récompenses comme des tirages gratuits, de l’orobéryl, des crédits T et diverses ressources pour améliorer vos opérateurs. En clair, vous avez tout intérêt à améliorer vos niveaux de développement régional pour acquérir tous ces bonus.