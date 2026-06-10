Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2

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Atlus n’est pas venu les mains vides lors de cette période de Summer Game Fest. Il aurait pu se contenter de donner des nouvelles de Persona 4 Revival, mais il a tout de même eu la décence de confirmer l’existence de Persona 6, même si c’était via un teaser qui ne montrait finalement rien. Non content de tout cela, il a aussi participé au dernier Nintendo Direct pour annoncer une bonne nouvelle concernant Metaphor: ReFantazio.

Metaphor: ReFantazio

La course au trône redémarre sur Switch 2

Avant de se concentrer sur la saga Persona, on pourra donc à nouveau faire un crochet du côté de Metaphor: ReFantazio. Le jeu n’a toujours pas droit à une version « améliorée » contrairement à ce qu’Atlus a si souvent l’habitude de faire, mais il va au moins débarquer sur Switch 2 dès le 12 novembre prochain, si vous n’êtes pas trop occupés à économiser de l’argent pour vous procurer GTA 6 la semaine suivante (on doute que ce soit totalement le même public de toute façon).

Une excellente nouvelle pour la communauté Switch 2, qui va pouvoir profiter de l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années sur la console de Nintendo. Bon, aucun changement ne semble être à l’horizon ici, puisqu’il s’agira d’un portage sans nouveauté. Mais on pourra au moins jouer en mode portable à ce jeu qui nous demande de participer à une drôle d’élection dans un monde de fantasy, où plusieurs participants éligibles au trône se livrent une guerre de popularité pendant que le royaume est menacé par des monstres nommés « Humains ».

Pour en savoir un peu plus sur ce Metaphor: ReFantazio, n’hésitez pas à consulter notre test complet réalisé sur la version PC du jeu.

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Jaquette de Metaphor: ReFantazio
Metaphor: ReFantazio
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Date de sortie : 11/10/2024

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

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