Deux ans après sa sortie, Metaphor: ReFantazio s’apprête à recevoir sa version Switch 2

La course au trône redémarre sur Switch 2

Avant de se concentrer sur la saga Persona, on pourra donc à nouveau faire un crochet du côté de Metaphor: ReFantazio. Le jeu n’a toujours pas droit à une version « améliorée » contrairement à ce qu’Atlus a si souvent l’habitude de faire, mais il va au moins débarquer sur Switch 2 dès le 12 novembre prochain, si vous n’êtes pas trop occupés à économiser de l’argent pour vous procurer GTA 6 la semaine suivante (on doute que ce soit totalement le même public de toute façon).

Une excellente nouvelle pour la communauté Switch 2, qui va pouvoir profiter de l’un des meilleurs JRPG de ces dernières années sur la console de Nintendo. Bon, aucun changement ne semble être à l’horizon ici, puisqu’il s’agira d’un portage sans nouveauté. Mais on pourra au moins jouer en mode portable à ce jeu qui nous demande de participer à une drôle d’élection dans un monde de fantasy, où plusieurs participants éligibles au trône se livrent une guerre de popularité pendant que le royaume est menacé par des monstres nommés « Humains ».

Pour en savoir un peu plus sur ce Metaphor: ReFantazio, n’hésitez pas à consulter notre test complet réalisé sur la version PC du jeu.