Nekome: Nazi Hunter viendra rappeler quelques fondamentaux en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series

Les nazis ont du Sisu à se faire

Les évidences en sont d’autant plus lorsque l’on se trouve dans le camp des persécutés : le nazisme, c’est pas bien. Et avec Nekome: Nazi Hunter, le studio texan ProbablyMonsters veut nous raconter par le jeu vidéo un de ces destins brisés par ce genre d’idéologie. Une tonalité brutale que le dernier trailer du titre s’assure de transmettre.

Pour être plus précis, et en guise de rappel, l’histoire de Nekome: Nazi Hunter est celle de Vano Nastasu, un jeune Rom devant vivre en pleine Seconde Guerre Mondiale avec le souvenir de sa famille sauvagement assassinée par des nazis. Face à ce trauma, Vano a fait le choix de consacrer le temps devant à lui à la vengeance.

Concrètement, manette en main, cette quête prend la forme d’un jeu d’action avec des combats brutaux et sanglants où l’on devra essentiellement faire parler les poings, tirer profit d’armes à feu ou d’un objet qui passe par là, ou encore se reposer sur le tranchant de la fidèle lame de Vano. Ce précieux outil sur lequel est gravé « Nekome » servira aussi à éliminer discrètement les soldats ayant le dos tourné.

Eh oui, l’infiltration jouera aussi une grande place, étant donné qu’un jeune homme opposé à une armée impose un certain déséquilibre, vous en conviendrez. Toutefois, grâce au système de notoriété et de peur embarqué par le jeu, Vano saura aussi se retrouver en position favorable en faisant régner la terreur dans les rangs nazis à force d’en éliminer.

Nekome: Nazi Hunter lancera le début de la chasse en 2027 sur PC (Epic Games Store et Steam), PS5 et Xbox Series.