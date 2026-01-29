Cadeau Arknights Endfield : comment améliorer la confiance avec vos opérateurs ?

Où acheter des cadeaux pour les opérateurs dans Arknights Endfield ?

Les cadeaux peuvent s’acheter dans les magasins de redistribution de la Vallée-IV et de Wuling dans Arknights Endfield. Enormément de cadeaux sont disponibles dès vos premiers pas dans le Hub, mais d’autres requièrent de jouer et d’atteindre les dernières zones du jeu, à savoir la région de Wuling.

Vous devez moyenner des billets de réserve pour acquérir ces cadeaux relativement coûteux. Alors, ne lésinez pas sur la production dans vos usines, les produits élastiques ou encore les livraisons du point de dépôt !

Comment offrir des cadeaux intelligemment dans Arknights Endfield ?

Dans l’action d’offrir un cadeau à un opérateur, il y a une mécanique à prendre en main dès le départ : la popularité et la sélection industrielle de la Vallée.

Concrètement, lorsque certains cadeaux sont notifiés comme “Hot” ou comme faisant partie de la sélection industrielle de la Vallée, vous pouvez gagner un pourcentage supplémentaire de confiance. Pour faire simple, remplir qu’une condition n’est pas très utile quand vous offrez un cadeau… Le plus important est de remplir une condition selon les goûts de l’opérateur, tout en profitant de l’effet de mode et de l’engouement généré par la sélection du protocole de la vallée et la popularité.

Pour vous donner un exemple : le châle de simonch ne donnera même pas 1 % de gain de confiance s’il ne figure pas dans la sélection du protocole de la Vallée ou populaire chez certains personnages. Toutefois, s’il détient l’un de ses caractères spéciaux, vous pourrez gagner en un seul cadeau 6 % de gain de confiance.

À tout le moins, il y a aussi une chose que vous devez impérativement savoir : donner plusieurs cadeaux dans la même journée a un effet régressif. Plus vous offrez de cadeaux, moins la confiance progressera. Alors conservez vos cadeaux et donnez-en qu’une seule fois par jour. Votre banquier au sein du VMO Dijiang dans Arknights Endfield vous remerciera.

Les meilleurs cadeaux à donner aux opérateurs dans Arknights Endfield

Bien que les opérateurs apprécient différents types de cadeaux, il y en a certains qui leurs feront plus plaisir que d’autres. C’est pourquoi, on vous a renseigné ci-dessous, vous retrouverez les meilleurs cadeaux à offrir aux opérateurs dans Arknights Endfield.

Souffle de Kjersch

Gilberta

Fluorite

Laevatain

Yvonne

Wulfgard

Châle de Simonch

Ardelia

Avywenna

Catcher

Perlica

Boîte à thé d’Eurêka

Chen

Da Pan

Pogranichnik

Puzzle du Portail cosmique

Antal

Alesh

Last Rite

Xaihi

Appareil photo en aurylène

Ardelia

Arclight

Xaihi

Yvonne

Haltères de Yinglung

Lifeng

Sentinelle des Confins

Akekuri

Ember

Snowshine

Ticket pour le festival de surf

Akekuri

Estella

Ember

Snowshine

Spécimen de vagueroche

Gilberta

Fluorite

Wulfgard

Comment offrir des cadeaux aux opérateurs dans Arknights Endfield ?

Il existe deux façons d’offrir des cadeaux aux opérateurs dans Arknights Endfield : chercher les opérateurs dans le vaisseau, puis leur parler, ou bien les convoquer depuis le panneau de contact de l’opérateur disponible à l’espace central.

En interagissant simplement avec les opérateurs, vous pourrez recevoir un cadeau, les inviter à faire une pause (ou les inviter à reprendre le boulot) s’ils sont assignés à une cabine du vaisseau ou leur offrir un cadeau.



Quel est l’autre moyen pour améliorer la confiance avec les opérateurs dans Arknights Endfield ?

Bien qu’offrir des cadeaux soit le moyen principal pour améliorer la confiance que les opérateurs peuvent avoir en vous ; sachez que la distribution de cadeaux n’est pas le seul moyen pour y parvenir.

En effet, en prenant soin de placer des opérateurs dans certaines cabines de votre vaisseau, vous serez en mesure d’améliorer le niveau de confiance avec le temps et peu importe si vous êtes présents dans le Dijiang.

Ce moyen passif est vraiment excellent pour les personnages dont vous n’avez pas ou très peu d’affection. Concrètement, vous faites des économies de billets de réserve, mais il faut quand même faire attention. L’humeur des opérateurs chute quand ces derniers travaillent dans le vaisseau. C’est pourquoi il est important de leur rendre visite au moins une fois par jour pour leur accorder une pause, afin que leur humeur puisse remonter.