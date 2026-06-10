Vous ne pourrez bientôt plus acheter des cartes cadeau Steam dans les magasins

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Quand on ne sait pas forcément quoi acheter à quelqu’un qui adore jouer, une carte-cadeau est souvent le meilleur moyen de lui faire plaisir. Mais dans peu de temps, pour offrir un tel présent, vous n’aurez pas d’autre choix que de passer par une version numérique de ces cartes, du moins pour les cartes Steam, puisque leur format physique va disparaitre.

Steam

La faute aux arnaqueurs, encore et toujours

Valve a annoncé qu’il mettait fin à la vente de ses cartes-cadeaux physiques que l’on retrouve chez les magasins agréés, que ce soit Micromania, Fnac et compagnie. Pour justifier cet arrêt de commercialisation, Valve indique que ces cartes cadeaux ont trop souvent été prises pour cible par des « scammers » pour réaliser des arnaques, et malgré les précautions prises, des petits malins arrivent toujours à escroquer les gens.

Par conséquent, faute de trouver un meilleur moyen d’encadrer les ventes de ces cartes, Valve a décidé de ne plus renouveler leurs stocks. Ainsi, dès la fin 2026, les magasins ne recevront plus de nouvelles cartes-cadeaux Steam :

« Au fur et à mesure que nous avons imposé de plus en plus de restrictions, les escroqueries ont évolué. Les arnaques continuent d’affecter la clientèle de Steam et d’autres personnes qui ne se méfient pas. Nous avons donc pris la décision difficile de mettre fin au programme de cartes-cadeaux Steam dans les magasins revendeurs. Dès que les cartes-cadeaux Steam seront épuisées dans les magasins, nous ne les réapprovisionnerons plus. Nous anticipons que l’ensemble des magasins revendeurs seront en rupture de stock d’ici à la fin de l’année 2026. »

Pour obtenir une carte-cadeau Steam, il faudra donc désormais passer par la version numérique. Dommage pour celles et ceux qui aimaient en trouver au pied du sapin.

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