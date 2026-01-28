Sablante Arknights Endfield : comment obtenir cette plante ?

Où trouver des sablantes dans Arknights Endfield ?

Les sablantes sont des ressources que vous pouvez trouver dans les diverses régions d’Arknights Endfield. À l’heure où nous écrivons ces lignes, cette plante est uniquement disponible dans le Plateau électrique (Vallée-IV) et la Ville du Wuling (Wuling).

Pour atteindre cette plante, il vous suffira de progresser dans l’histoire principale, alors si vous n’êtes pas encore arrivés à ces deux zones, sachez qu’il est inutile d’aller la chercher pour le moment. La cueillette de cette plante arrive à un point nommé, soit quand vous arrivez dans lesdites zones.

Comment produire des sablantes dans Arknights Endfield ?

Les sablantes ne sont pas des plantes qui poussent avec effervescence. Elles sont totalement opposées aux Cabranthes. C’est pourquoi il est nécessaire d’en produire vous-même pour assurer la fabrication des ressources dont vous avez besoin en fin de jeu. Ainsi, on vous introduit ici l’automatisation de la production de plantes dans Arknights Endfield pour ne plus jamais manquer de plantes, même la plus rare qui soit.

Pour produire naturellement des plantes dans Arknights Endfield, vous devez disposer de trois machines seulement : deux unités de plantation et une unité de prélèvement de graines. En reliant les machines entre elles, afin de créer une boucle comme le schéma qu’on vous présente ci-dessous, vous pourrez générer des plantes à votre guise. Le tout est de placer une seule plante dans l’unité de prélèvement de graines pour lancer la machine.

Voici le code du plan si jamais vous ne souhaitez pas vous prendre la tête avec l’installation : EFO01Iao80iAo6995o08

Bonne nouvelle : ce dispositif est compatible avec l’ensemble des plantes du jeu, qu’il s’agisse de la sablante ou du poivriaigre. Il suffit de posséder un seul spécimen pour lancer une production à grande échelle, idéale pour alimenter tous vos projets dans Arknights Endfield.