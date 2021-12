Game Awards 2021 : Le résumé complet des annonces

L’année 2021 touche à sa fin, mais avant cela, le dernier show massif du milieu du jeu vidéo a eu lieu dans la nuit, à savoir les Game Awards. Si cette longue émission a pour but de récompenser les meilleurs titres sortis cette année à l’aide de plusieurs catégories, elle est aussi le lieu de grosses et petites annonces, avec de nombreux éditeurs qui viennent présenter les titres à venir en 2022 ou plus tard. On vous résume ici tout ce qu’il ne fallait pas manquer des Game Awards 2021, avec la liste des jeux présents durant la cérémonie.

Un pré-show déjà bien rempli

Cette année, le pré-show était un peu plus qu’une mise en bouche, puisque de nombreux « World Premiere » intéressants étaient ici montrés, comme Tunic, qui a présenté un nouveau trailer tout en confirmant sa date de sortie, fixée au 16 mars 2022.

Après un rapide trailer de King of Fighters XV annonçant un nouveau personnage ainsi qu’une nouvelle bêta, on a aussi découvert Texas Chainsaw Massacre, un jeu d’horreur multijoueur asymétrique développé par Sumo Nottingham et édité par Gun Interactive.

Homeworld 3 était aussi venu montrer des extraits de gameplay pour la toute première fois, tout en indiquant sa sortie pour la fin d’année 2022, tandis que le studio Telltale a refait surface pour annoncer The Expanse: A Telltale Series, qui suivra le personnage de Camina Drummer dans une nouvelle aventure narrative.

Chivalry II a ensuite présenté quelques nouveautés, tandis que Babylon’s Fall a indiqué contre toute attente qu’il était prêt à sortir, puisque le dernier trailer a permis de dater le jeu au 3 mars 2022.

Monster Hunter Rise Sunbreak s’est rapidement montré avec quelques images supplémentaires, tandis que le loufoque Thirsty Suitors s’est montré en vidéo. Il s’agira d’un action-RPG assez unique, avec une héroïne qui combat contre ses ex, ses parents, et fait face à toutes sortes de difficultés dans la vie, le tout dans une ambiance atypique.

Evil West est ensuite réapparu pour nous montrer quelques secondes de gameplay explosives, tandis que l’intriguant Have a Nice Death a fait son petit effet chez les amateurs de roguelite, avec une sortie en accès anticipé datée au mois de mars 2022.

On a aussi pu revoir Planet of Lana, qui avait marqué les esprits lors de sa première présentation durant l’été, et qui était de retour avec un nouveau trailer.

Ce pré-show s’est ensuite terminé par la confirmation que Persona 4 Arena Ultimax, le jeu de combat avec les personnages de Persona 4 arrivera en mars sur PS4, Switch et PC. Eh oui désolé, toujours pas de Persona 5 Arena.

Toutes les annonces du show

Le vrai show a débuté sur les chapeaux de roues, non pas grâce à la performance de Sting sur scène (sans irrespect à l’artiste), mais grâce à Hellblade 2: Senua’s Saga, qui était bien présent pour nous montrer du gameplay.

Enfin, gameplay, c’est vite dit, puisque même si l’on comprend bien que la séquence que l’on voit ici est jouable, les moments où l’on semble avoir le plein contrôle restent assez minimes. Mais on ne boudera pas notre plaisir devant les merveilles du moteur technique, qui renforce l’immersion dans ce monde intriguant que l’on a hâte de retrouver.

Venait ensuite une annonce surprise, qui ne l’était pas tant que ça grâce aux rumeurs, celle d’un jeu Star Wars par Quantic Dream. Le jeu s’appellera donc bien Star Wars Eclipse, et se déroulera donc durant la période de la Haute République, un âge d’or pour les Jedi.

Si Quantic Dream proposera toujours une histoire aux embranchements multiples comme sait si bien le faire le studio, le jeu sera plus orienté sur l’action et l’aventure, avec plusieurs personnages jouables. On ne sait en revanche pas quand le titre sortira, ni où.

L’autre surprise de ce début de show, que personne n’a vu venir, c’est celle d’un jeu Wonder Woman, développé par Monolith, le studio derrière La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre. Là encore, peu d’informations à se mettre sous la dent pour le moment.

Et puisque les surprises s’enchaînait, c’est Alan Wake 2 qui a confirmé son existence dans la foulée, avec une date de sortie fixée à 2023 sur PC et next-gen, et une nouvelle orientation pour la saga, qui se dirige vers le genre du survival-horror.

Le film Sonic 2 a ensuite eu droit à son premier trailer, mettant en avant Tails ainsi que Knuckles, tandis que Horizon Forbidden West a fait un rapide crochet du côté de la cérémonie avec un court trailer de gameplay, illustrant les décors de cette suite et surtout les nouveaux mouvement d’Aloy.

Comme on s’en doutait, Final Fantasy VII Remake Intergrade a mis fin à son exclusivité PS5 pour débarquer sur l’Epic Games Store, et cette version PC a été annoncée pour le 16 décembre prochain.

Destiny 2 a mis en avant son extension The Witch Queen avant que Slitterhead soit présenté. Il s’agit là du premier jeu de Bokeh Game Studio, le studio de Keiichiro Toyama, à qui l’on doit notamment Silent Hill.

Il s’agira ici d’un jeu d’action tourné vers l’horreur, avec une première vidéo qui dévoile des monstres inquiétants que l’on devra sans doute décimer.

Et en parlant de premier jeu d’un studio, on a également pu voir celui de Inflexion Games, fondé par des anciens de BioWare, qui se nomme Nightingale.

Le titre se présente comme un jeu de survie avec du craft et de la coopération, dans un univers qui mélange époque Victorienne et fantasy. Une bêta aura bientôt lieu et le jeu est prévu pour sortir en 2022 sur PC.

On passera rapidement sur le très court trailer du jeu Gollum ainsi que l’annonce de PUBG en free-to-play pour rappeler que Somerville était bien présent. Le jeu de Playdead, les créateur de Limbo et Inside, était là lors de la cérémonie pour dévoiler un nouveau trailer relativement intriguant. Lost Ark a quant à lui annoncé sa date de sortie chez nous pour le 11 février.

Surprise, Cuphead était aussi de la partie, et cette fois, c’était pour préciser que son DLC arriverait bien en 2022. On a pu voir quelques images de cette nouvelle aventure, tout en apprenant qu’elle arriverait le 30 juin prochain. Oui, c’est encore loin.

Dévoilé à l’aide d’un rapide teaser il y a quelques mois, le nouveau Sonic a aussi répondu à l’appel des Game Awards, et a visiblement un peu lorgné du côté de Zelda: Breath of The Wild si l’on veut utiliser des comparaisons et titres d’articles faciles.

Sonic Frontiers, puisque c’est désormais son nom, confirme aussi qu’il sortira à la fin de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Tchia est ensuite venu nous apporter un peu de douceur et semble être toujours aussi charmant, et il nous fallait bien cette petite pause rafraichissante avant de plonger dans le chaos généré par Suicide Squad: Kill the Justice League.

Le titre de Rocksteady a enfin dévoilé du gameplay, avec des personnages visiblement très mobiles, disposants tous de leur gameplay unique. Sortie toujours prévue en 2022.

Square Enix était également là, non pas pour Final Fantasy XVI (désolé), mais pour nous montrer un peu plus de Forspoken dans un nouveau trailer centré sur l’histoire du jeu, qui commence à se préciser. Cette nouvelle vidéo a aussi permis de confirmer que le titre sera disponible le 24 mai prochain.

Parmi les nombreux titres Warhammer 40 000, celui que l’on retiendra est sans aucun doute Space Marine 2, qui fait suite au premier épisode sortie il y a une dizaine d’années. Malheureusement, il faudra se contenter d’une cinématique en CGI.

Saints Row est venu nous rappeler que malgré son report, il existe toujours, et ce avec un peu plus de gameplay, tout comme Tiny Tina’s Wonderlands, qui a mis à l’honneur son histoire avec une nouvelle vidéo.

Parmi les annonces surprises, Dune: Spice Wars était l’une des plus inattendues. Funcom s’associe au studio français Shiro Games pour donner vie à cet univers dans un tout nouveau 4X, qui placera la récolte d’épice au centre des batailles.

Dans le tunnel d’annonces qui a suivi, on notera l’annonce d’Among Us en VR (parce que, pourquoi pas), DokeV qui nous a imprégné son thème musical dans la tête avec un nouveau clip, Genshin Impact qui a montré ses nouveaux personnages de la 2.3 (et un teaser de Yun Jin), Steelrising qui a présenté un peu plus son univers, mais aussi Star Trek Resurgence, une aventure narrative dirigée par Dramatic Labs, un studio composé d’anciens de Telltale Games (donc pas ceux derrière le jeu The Expanse, vous suivez ?)

La cérémonie nous a même donné notre Fortnite-like avec Rumbleverse, développé par Iron Galaxy Studios, à qui l’on doit Extinction (que l’on a tous oublié). Ici, c’est la bagarre à mains nues qui sera au coeur du jeu, dans ce Battle Royale free-to-play avec 40 participants, et qui va démarrer son accès anticipé le 8 février 2022.

On a aussi la bonne surprise d’avoir la présence de A Plague Tale: Requiem, qui a montré des images in-game tout en précisant les contours de son récit, avec une sortie toujours prévue pour 2022.

Dying Light 2: Stay Human n’était présent que pour une cinématique en CGI, de même pour Crossfire X, tandis que Vampire the Masquerade: Bloodhunt n’avait rien de bien nouveau à nous montrer, contrairement à GTFO, qui a annoncé que le jeu sortait enfin en version 1.0, mettant fin à sa période d’accès anticipé.

Comme promis, la série TV Halo était au programme pour nous montrer ses premières images, avec un trailer qui ne devrait pas décevoir les fans, bien qu’il soit un peu court.

Elden Ring s’est lui aussi perdu au royaume de la CGI avec un trailer sans gameplay, mais qui avait le mérite de nous en dire un peu plus sur l’univers si fascinant du jeu.

ARC Raiders, le nouveau jeu d’Embark Studios était un peu plus généreux côté gameplay. Le free-to-play orienté action a dévoilé des images de gameplay plutôt impressionnantes, surtout pour un jeu gratuit. Le jeu devrait sortir dès 2022 sur PC et les consoles next-gen.

Enfin, la cérémonie a réservé son dernier « World Premiere » à l’expérience The Matrix Awakens, qui a pour but de montrer toutes les possibilité de l’Unreal Engine 5 via une grosse démo technique jouable. Cette expérience est gratuite, et peut désormais être téléchargée si vous possédez une PS5 ou une Xbox Series.

Voilà qui a conclu la cérémonie, en mettant de côté les récompenses, que l’on vous liste dans un article dédié. Encore une fois, les Game Awards s’imposent comme un show à ne pas manquer, même si la cérémonie est encore bien trop longue et que les awards ont finalement peu de place.