Forspoken montre un nouveau trailer, et une date de sortie

Anciennement baptisé « Project Athia », Forspoken le prochain jeu en monde ouvert de Square Enix développé par Luminous Productions, nous en montre un peu plus lors de cette soirée Game Awards dans un trailer axé sur son univers et son histoire, avant de finir en beauté sur une date de sortie, le 24 mai 2022.

Forspoken nous présente son histoire et ses personnages

Ce court trailer nous permet d’apprécier une galerie de personnages hauts en couleur, finement animés et modélisés, des environnements vastes et somptueux, mais surtout les capacités de déplacement hallucinantes et lunaires de son héroïne Frey Holland (doublée par Ella Balinska), coincée dans l’univers d’Athia, brusquement contaminé par un fléau nommé « La Brume ».

Tout ce que nous savons sur Forspoken est contenu dans notre vidéo résumé du jeu.

Si les visuels ont bonne mine, le scénario et la bande son ne seront pas en reste avec Amy Henning et Bear McCreary à l’écriture (God Of War), et Gary Schyman pour la bande son (Bioshock).

Nous avons hâte d’en savoir plus, et la date de sortie placée à moins de 6 mois à compter de ce jour ne fait que confirmer que le titre est en excellente voie. Forspoken est désormais prévu pour le 24 mai 2022 sur PS5 et PC.