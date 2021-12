Horizon Forbidden West dévoile un nouveau trailer de gameplay

Cela fait quelque temps qu‘Horizon Forbidden West se dévoile un peu plus au compte goutte. La suite de Horizon Zero Dawn développée par Guerilla Games et Sony Interactive fait une apparition remarquée ce soir aux Game Awards, avec un beau (mais court) trailer nous montrant ses environnements ainsi que de nouvelles machines à pourfendre.

Des décors, et de nouvelles machines

Au programme donc, des décors paradisiaques comme nous l’avions déjà vu lors des dernières présentations, mais aussi des forêts luxuriantes, des montagnes enneigées, un désert, et des fonds marins. Nous pouvons également apercevoir de nouvelles machines très impressionnantes, comme ce serpent mécanique qui apparait en fin de vidéo.

Comme d’habitude les visuels font forte impression, et la fluidité des animations a l’air d’avoir pris du galon depuis le premier épisode. De quoi mettre l’eau à la bouche en attendant les prochaines aventures d’Alloy, encore une fois rythmées par une superbe bande son dont nous savourons un aperçu dans ce nouveau trailer.

Pour ne rien gâcher, un concert joué par l’orchestre des Game Awards en présence du compositeur Lorne Balfe, et de la chanteuse Julie Elven, déjà présente sur le premier épisode nous a été offert suite à la présentation.

Guerilla Games avait donné des détails quant à l’univers de sa future suite il y’a deux semaines. Les annonces se font nombreuses à mesure que la sortie approche. Horizon Forbidden West est toujours prévu pour le 18 février 2022 sur PS5 et PS4.