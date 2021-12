Somerville se montre une fois de plus dans un nouveau trailer aux Game Awards

Somerville s’était copieusement montré l’été dernier dans une succession de trailers teasers courts pour nous présenter son univers. Pendant les Game Awards 2021, le jeu développé par Jumpship, studio fondé par l’ancien co-fondateur de Playdead, Dino Patti et l’animateur Chris Olsen, s’est de nouveau montré dans une courte vidéo. Le jeu est en développement depuis 2017 avec une direction artistique « fait main » qui assurément flatte nos rétines.

La fuite familiale

Le trailer diffusé nous montre une alternance de séquences où la fuite semble de la partie, au sein d’une ville post-apocalyptique empreinte d’éléments mystiques et envahie de créatures mécaniques étranges. Nous n’avons pas d’infirmations supplémentaires si ce n’est que Somerville est apparemment toujours prévu pour 2022 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One et sera directement disponible sur le Xbox Game Pass.